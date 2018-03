Ärzte Zeitung online, 21.03.2018 1

Schwangerschaftsabbrüche

Weiter Zoff wegen Spahns Abtreibungs-Äußerung

Für seine umstrittenen Äußerungen zu Schwangerschaftsabbrüchen erhält Gesundheitsminister Spahn nun einen Rüffel vom SPD-Generalsekretär. Parteiinterne Kritik äußert hingegen der Juso-Chef. Und auch in den USA gibt es Zoff um Abtreibungen.

Eine schwangere Frau zeigt ihre Ultraschall-Aufnahme. © luna / stock.adobe.com

BERLIN. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Äußerungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Schwangerschaftsabbrüchen als Polemik verurteilt.

"Ich finde es befremdlich, wenn Männer sich derart polemisch über diese Frage äußern, die die körperliche Selbstbestimmung von Frauen betrifft", sagte Klingbeil der "Welt" (Mittwoch). "Da erwarte ich von einem Gesundheitsminister mehr Gespür für die Situation von Frauen und weniger konservative Ideologie."

Spahn hatte Bestrebungen der SPD, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abzuschaffen, mit den Worten kommentiert: "Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Aber in dieser Debatte wird manchmal gar nicht mehr berücksichtigt, dass es um ungeborenes menschliches Leben geht."

Im Konflikt um die Abschaffung des Paragrafen 219a hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert der SPD ein "Einknicken" vor der Union vorgeworfen.

Er habe große Zweifel, dass der angekündigte gemeinsame Vorschlag der Bundesregierung fortschrittlich sein werde, sagte Kühnert der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Dass die SPD das Thema mit einer "dünnen Erklärung" zurückgestellt habe und nicht wie ursprünglich geplant eine Mehrheit im Bundestag ohne die Union anstrebe, erscheine ihm "tatsächlich wie ein Einknicken".

Mississippi erlässt Abtreibungsgesetz

Schwangerschaftsabbrüche sind auch in den USA ein großes Thema. Der Bundesstaat Mississippi hat nun das strengste Abtreibungsgesetz der Vereinigten Staaten.

Gouverneur Phil Bryant unterzeichnete das Gesetz, das es Frauen dort verbietet, nach der 15. Schwangerschaftswoche abzutreiben.

Ausnahmen soll es nur noch für medizinische Notfälle und schwere Missbildungen des Fötus geben, nicht mehr bei Vergewaltigung oder Inzest.

Die einzige Abtreibungsklinik in Mississippi will gegen das Gesetz klagen. Auch Organisationen wie Planned Parenthood, die sich in den USA für sexuelle Aufklärung und Familienplanung einsetzen, kritisierten das neue Gesetz scharf.

Das bisher geltende Recht in Mississippi verbot Abtreibungen nach der 20. Schwangerschaftswoche.

