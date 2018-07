Ärzte Zeitung, 16.07.2018 1

Neue Magen-Darm-Kranke in Brandenburger Altenheim

STORKOW. Nach dem Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen in einem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Brandenburg) gibt es zwei neue Krankheitsfälle. Damit seien insgesamt 21 Bewohner der Einrichtung und zwei Pflegekräfte erkrankt, teilte ein Sprecher des Landkreises Oder-Spree am Freitag mit. Bei acht Patienten seien bislang Salmonellen als Verursacher nachgewiesen worden.

Die ersten Beschwerden in der Einrichtung waren am 26. Juni aufgetreten. Zwei Senioren starben mittlerweile. Nach Angaben des Landkreises wurden nach den beiden neuen Fällen nun weitere Maßnahmen in der Einrichtung ergriffen. Demnach werden die Speisen beispielsweise nur noch in den Zimmern gereicht. (dpa)

