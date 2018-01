Ärzte Zeitung online, 25.01.2018 1

Politisch halbtot, aber durchaus gewollt – die Bürgerversicherung

Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage für die Einführung der Bürgerversicherung aus, sogar 40 Prozent der PKV-Mitglieder sind dafür. Dabei sind die Erwartungen hinsichtlich einer besseren Versorgung gemischt.

Von Helmut Laschet

Die Bürgerversicherung, wohl ein heißes Eisen in den anstehenden Koalitionsverhandlungen: Den Bürgern gefällt sie laut Umfrage. © fotohansel / stock.adobe.com

BERLIN. Mit ihrem gesundheitspolitischen Lieblingsprojekt, der Bürgerversicherung, hat sich die SPD in den Sondierungen nicht durchgesetzt – aber dass Elemente davon wieder auf den Verhandlungstisch der nun gestarteten Koalitionsgespräche kommen werden, ist nicht ausgeschlossen. Rückenwind dürfen sich die Sozialdemokraten durch das Meinungsbild der Bevölkerung erhoffen – vordergründig.

Insgesamt steht eine satte Mehrheit der Bürger von 61 Prozent nach einer Repräsentativumfrage von YouGov hinter dem SPD-Plan, nur zehn Prozent lehnen ihn kategorisch ab, 14 Prozent wollen eher keine Bürgerversicherung. Überraschend: Sogar 40 Prozent der PKV-Versicherten befürworten auf jeden Fall oder tendenziell die Vereinheitlichung der Versicherungssysteme.

Differenziert man nach Parteianhängerschaft, dann gibt es bei keiner Partei eine Mehrheit für die Beibehaltung des dualen Versicherungssystems: Unter den Unionsanhängern sind es 51 Prozent, bei den Liberalen sogar 53 Prozent, die die Bürgerversicherung befürworten. Bei alllen anderen Parteien liegen die Werte zwischen 70 und 75 Prozent.

Deutsche sind zufrieden mit ihrer Kasse

Dabei sind die Deutschen mit ihrer Krankenversicherung alles in allem zufrieden – egal, wie sie versichert sind. Überhaupt nicht zufrieden sind nur zwei Prozent, in der GKV wie in der PKV. Weniger zufrieden sind zehn Prozent der GKV-Versicherten und 13 Prozent der Privatversicherten.

Mit 36 Prozent ist der Anteil der sehr zufriedenen Versicherten in der PKV etwas höher als in der GKV (32 Prozent). Auch in den Leistungen unterscheidet sich das Bild je nach Versicherungsart kaum: 80 Prozent der Kassenmitglieder sind (sehr) zufrieden, bei den Privaten sind es mit 82 Prozent marginal mehr.

Deutlicher sind die Unterschiede bei den Kosten, und zwar zu Lasten der PKV: 43 Prozent sind mit der Höhe ihrer Prämien unzufrieden, davon zehn Prozentpunkte sogar überhaupt nicht zufrieden. Bei den gesetzlichen Kassen sehen nur 31 Prozent Grund zur Klage.

Über- oder Unterversorgung?

Umgekehrt sieht das Bild aus, wenn man nach gefühlter Über- oder Unterversorgung fragt: Jeder fünfte Privatpatient glaubt, regelmäßig oder bei jedem Arztbesuch überversorgt zu werden, das ist nur bei neun Prozent der Kassenpatienten der Fall. Vice versa klagen GKV-Mitglieder zu 23 Prozent häufiger über Unterversorgung als Privatpatienten (13 Prozent).

Dennoch: Sowohl in gesetzlichen Kassen als auch bei der Privatassekuranz Versicherte fühlen sich bei ihrer jeweiligen Versicherung gut aufgehoben und bestmöglich versorgt. Die Anteile der wirklich Unzufriedenen sind sowohl in der GKV wie in der PKV mit drei bis sechs Prozent sehr niedrig.

Aber: GKV-Versicherte haben eher das Gefühl, schon einmal im Vergleich zu anderen Versicherten benachteiligt worden zu sein (41 zu 26 Prozent). Gleichwohl möchten nur zehn Prozent – sowohl der Privat- wie der GKV-Versicherten – lieber anders versichert sein als sie es jetzt sind. Obwohl 14 Prozent aller Bürger meinen, im deutschen Gesundheitswesen gehe es ungerecht zu.

Mehrheit: Gesundheit ist staatliche Aufgabe und Finanzierung muss gerecht geschultert werden

Trotz mancher Inkonsistenzen: In zwei Punkten herrscht große Übereinstimmung, unabhängig von der Parteienpräferenz: Gesundheit ist Aufgabe staatlicher Daseinsvorsorge (zwischen 80 bei der FDP und 95 Prozent bei den Grünen), und es wird als gerecht empfunden, dass diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr für die Gesundheitsversorgung bezahlen (zwischen 62 und 79 Prozent).

Obwohl es insgesamt bei den Bürgern ein starkes Votum zugunsten der Bürgerversicherung gibt, so werden die erwarteten Auswirkungen eher zurückhaltend beurteilt: Nur 37 Prozent der gesetzlich Versicherten glauben, dass sich mit der Bürgerversicherung eine bessere medizinische Versorgung ergibt, 26 Prozent erwarten keine Änderung, 21 Prozent eine Verschlechterung.

Relativ groß mit 19 Prozent ist der Anteil derer, die die Auswirkungen nicht beurteilen können. Naturgemäß überwiegen bei den privat Versicherten mit 56 Prozent diejenigen, die eine (deutliche) Verschlechterung erwarten.