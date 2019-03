Ärzte Zeitung online, 07.03.2019 1

Appell an Spahn

Mehr Geld für Hausbesuche vom Physio!

BERLIN. Hausbesuche von Heilmittelerbringern wie Physiotherapeuten sollten finanziell aufgewertet werden. Dafür wirbt Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Die nicht kostendeckende Vergütung sei „fatal“, da damit immobile Patienten „komplett aus der Heilmittelversorgung herausfallen“, so Klein-Schmeink.

Im geplanten Terminservicegesetz (TSVG) ist vorgesehen, dass für jede Leistung die Vergütung für Therapeuten über alle Kassenarten hinweg auf den jeweils höchsten Preis angehoben werden muss, der in einer Region vereinbart worden ist.

Doch gebe es regional sehr unterschiedliche Abrechnungsvarianten sowohl für Hausbesuche wie für Wegegeldpauschalen. Die Grünen-Politikerin appelliert an Spahn, bei den Beratungen zum TSVG diesen Punkt zu klären.

Die Versorgung mit Hausbesuchen dürfe nicht von Parametern abhängen, die „sachlich nicht begründbar sind, oder auf die TherapeutInnen keinen Einfluss nehmen können“. (fst)

