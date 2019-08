Ärzte Zeitung online, 08.08.2019 1

Sachsen

Kritik an Zwickauer Portalpraxis

Ärzte im Kreis Zwickau bemängeln weite Distanzen für Patienten und fürchten mehr Hausbesuche.

CRIMMITSCHAU. Sächsische Ärzte wenden sich mit heftiger Kritik an der Bereitschaftsdienstreform an die KV Sachsen. Der Unterzeichner eines offenen Briefes, der Allgemeinmediziner Matthias Modes, gibt an, „im Namen der Ärzteschaft Crimmitschau“ zu sprechen. Er arbeitet selbst in Crimmitschau im Kreis Zwickau. „Bitte überarbeiten Sie dringend diese Reformpläne!“, heißt es in dem Schreiben.

Die Reform war in Sachsen im Herbst 2017 beschlossen worden. Sie sieht Portalpraxen an Kliniken und einen eigenen Fahrdienst vor.

Modes moniert, dass in der Region Zwickau an einer Klinik in Zwickau eine Portalpraxis für den Bereitschaftsdienst vorgesehen sei, die eine „extreme Verschlechterung der medizinischen Betreuung für die ländliche Bevölkerung“ bedeute. Aus Niederfrohna zum Beispiel benötigten Patienten für die Strecke von 45 Kilometern mit dem Auto mindestens 50 Minuten.

Modes schätzt , dass es vielen außerhalb Zwickaus wohnenden Patienten unzumutbar sein werde, die „weit entfernte Portalpraxis“ aufzusuchen und sich deshalb die „Zahl der Hausbesuche im Dienst erhöhen“ werde. Der Mediziner prophezeit, dass neue junge Kollegen so nicht in ländliche Regionen zu locken seien und schon in Rente befindliche Ärzte sicher schnellstens die Kassenzulassung abgeben würden.

KV: Problem nur selten praktisch relevant

In einer Antwort der KV Sachsen heißt es zur Kritik an der Zwickauer Portalpraxis, dass „das hier geschilderte Problem der großen Entfernungen nachvollziehbar, allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen praktisch relevant“ sei. Zur Kritik der Ärzte aus Crimmitschau, dass die Zahl der Hausbesuche stark ansteigen werde, schreibt die Kassenärztliche Vereinigung, dass es „aus unseren Pilotregionen keinerlei Hinweis darauf gibt, eher im Gegenteil“.

Ein Grund dafür sei, dass Ärzte während des Bereitschaftsdienstes bisher „leider nicht nur sehr selten teilweise überproportional eigene Patienten besucht“ hätten.

Dass durch die Reform des Bereitschaftsdienstes junge Ärzte von einer Niederlassung in ländlichen Regionen abgehalten würden, kontert die KV mit dem Argument, für junge Ärzte sei „gerade die Dienstbelastung in den Kliniken mittlerweile mit der wichtigste Grund dann doch lieber in der Niederlassung tätig zu werden“.

Hier habe die KV eine „grundsätzliche andere Perspektive“ als die Mediziner in Crimmitschau. Dies dürfte nicht nur diesen Aspekt der Auseinandersetzung betreffen. (sve)

