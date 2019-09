Ärzte Zeitung online, 26.09.2019 1

Schleswig Holstein

Ärzte im Norden zweifeln an TSVG-Honorarzuwachs

TSVG und Notfallreform – die Vertreter der KV Schleswig Holstein übten in Bad Segeberg Kritik.

Von Dirk Schnack

BAD SEGEBERG. Frust, Unverständnis und fehlendes Vertrauen in die Politik: So reagierten die Abgeordneten der KV Schleswig-Holstein in ihrer jüngsten Sitzung auf Prognosen zu den finanziellen Auswirkungen des Terminservice und Versorgungsgesetzes (TSVG). Ausgelöst hatte das Stimmungstief in Bad Segeberg der Versuch von Vorstand Dr. Ralph Ennenbach, den Abgeordneten verständlich zu machen, wie sich Einzelmaßnahmen des Gesetzes wie etwa die offene Sprechstunde in den kommenden Jahren im Honorar niederschlagen könnten. Tenor der Abgeordneten: An der Basis ist eine solch komplexe und mit vielen Variablen versehene Berechnung kaum vermittelbar. Genauso schwer wiegt für sie, dass Praxisinhaber sich kaum auf die neue Situation einstellen können und nicht wissen, was tatsächlich finanziell auf sie zukommt.

Wird Honorar wieder einkassiert?

Das nährte die ohnehin verbreitete Skepsis, ob aus dem TSVG neben mehr Arbeit auch das von der Politik in Aussicht gestellte zusätzliche Honorar zu erwarten ist. „Wir können das Spiel nicht gewinnen“, glaubt etwa Orthopäde Dr. Dennis Wolter. Denn selbst wenn kurzfristig ein Honoraranstieg durch eine Maßnahme verzeichnet werden sollte, wird dieser nach seiner Erfahrung schnell wieder einkassiert. „Nächstes Jahr kommt dann eine neue Taktik, die wir gar nicht vorhersagen können“, lautete seine Einschätzung.

Augenarzt Dr. Bernhard Bambas sieht sich ebenfalls nicht in der Lage, seinen Kollegen eine verlässliche Empfehlung zu geben. „Irgendein Unsinn in Berlin“, so Bambas Überzeugung, wird schnell dazu führen, dass ein eventueller Honoraranstieg schnell wieder verschwindet. Ergebnis aus seiner Sicht: „Im Endeffekt schauen wir in die Röhre.“

Dr. Thomas Maurer, Hausärzte-Chef im Norden, war nicht ganz so pessimistisch. Er ist überzeugt, dass unter dem Strich ein Plus beim Honorar bleibt – auch wenn er sich den Anreiz für die Mehrarbeit größer gewünscht hätte. Als Manko bleibt für ihn, dass die Praxisinhaber kaum Steuerungsmöglichkeiten haben. Die einzige Empfehlung kann für ihn deshalb nur lauten: „Wir müssen so weiterarbeiten wie bisher.“

Notfallreform ein „Versuchsballon“

Auch die neuen Gesetzesvorhaben aus dem Bundesgesundheitsministerium, von denen die KV-Vorstandsvorsitzende Dr. Monika Schliffke berichtete, konnten das Vertrauen der Abgeordneten in die Berliner Gesundheitspolitik nicht stärken. Den angeblich „mit der Hausleitung nicht abgestimmten“ Entwurf zur Reform der Notfallversorgung wertete Schliffke als „Versuchsballon“ des Ministeriums. „Diese Art, an künftige Gesetze zu gehen, ist tatsächlich neu“, so Schliffke. Inhaltlich gehe es bei dem Gesetz um „große Brocken für die Länder“ – mit einer Überraschung. Denn der Entwurf sieht unter anderem. vor, dass der Sicherstellungsauftrag künftig geteilt würde in einen zur Sprechstundenzeit und einen zur Bereitschaftszeit.

Für Schliffke ist aber klar, dass die Bundesländer daran kein Interesse haben dürften, denn: „Man holt sich eine Masse nicht lösbarer Probleme an den Hals, und in keinem Fall würde die Versorgung auch nur einen Deut besser, effektiver, wirtschaftlicher oder ressourcensicherer.“ Folge der Teilung wäre, dass jegliche Verpflichtung von Vertragsärzten erlöschen würde, Notdienst zu leisten. Länder oder Kliniken müssten sich die Ärzte dafür dann einkaufen – allein in Schleswig-Holstein sind dies derzeit 1500 Ärzte. Schliffke hält das kaum für realisierbar. Ihr Fazit: „In diesem Entwurf passt nichts zusammen.“ Sie sieht im Entwurf ein „Abwenden von fachkompetenter Eigenverantwortlichkeit und Selbstverwaltung hin zu einem Staat, der alles und jedes organisieren will.“ Sie warnte die Politik zugleich davor, den Notdienst als „Spielball“ anzusehen. Die KV Schleswig-Holstein habe dem Landesgesundheitsministerium eine Stellungnahme zugeleitet. Inhalt: „Ein Papier, das Grundfragen und mögliche Folgen anspricht, das sich aber in keiner Weise in eine Bund-Ländern-Debatte einmischen will. Der Ball liegt dort.“

