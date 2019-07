Pauschalen für DMP bloß nicht streichen

ich möchte Herrn Dr. König an die Worte des ehemaligen KVWL-Vorsitzenden Thamer erinnern. Der hatte in einem Rundschreiben seine Freude darüber ausgedrückt, daß die massiven Punktwertverluste im EBM wenigstens teilweise durch das Honorar für zusätzliche DMP-Arbeit gemildert werden konnten.



Also wie seit Jahrzehnten im KV-System: mehr Geld nur für mehr Arbeit. Da haben sich die Kassen immer durchgesetzt.



DMPs = notwendiges Zusatzhonorar für Zusatzarbeit wegen unzureichender EBM-Honorare



traurig, traurig



