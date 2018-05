Ärzte Zeitung online, 14.05.2018 1

Cannabinoide

EU bekämpft zwei weitere neue psychoaktive Stoffe

LISSABON. Die Europäische Union verhängt gegen zwei weitere synthetische Cannabinoide Kontrollmaßnahmen. Wie die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) am Montag mitteilte, stelle sie die beiden neuen psychoaktiven Substanzen ADB-CHMINACA and CUMYL-4CN-BINACA nach einer Entscheidung des Europäischen Rates in den 28 EU-Mitgliedsstaaten unter Beobachtung.

Diese hätten nun ein Jahr Zeit, entsprechende Kontrollmechanismen auf Landesebene zu implementieren. EU-weit stünden 13 Todesfälle im Zusammenhang mit ADB-CHMINACA sowie elf weitere im Zusammenhang mit CUMYL-4CN-BINACA. Die beiden Substanzen riefen ähnliche Wirkungen wie der Cannabis-Stoff THC hervor. (maw)

