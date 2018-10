Ärzte Zeitung online, 24.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Statistik

Jeder vierte bayerische Arzt in Praxen ist angestellt

MÜNCHEN. Kliniken und Praxen in Bayern haben ihr ärztliches Personal etwas aufstocken können. Daten der Landesärztekammer zufolge arbeiteten im September 2018 insgesamt 30.750 Ärzte an einem der bayerischen Krankenhäuser. Im Vorjahresmonat waren es noch 30.302.

In Praxen arbeiteten 27.254 Ärzte, 26.850 waren es im Vorjahr. Dabei aber wuchs der Anteil angestellter Ärzte in den Praxen um 9,4 Prozent. Von den in Bayerns Praxen tätigen Ärzten ist damit bereits jeder vierte angestellt. Zudem sind die Praxisärzte mit durchschnittlich 53,73 Jahren wesentlich älter als die Klinik-Ärzte mit einem Durchschnittsalter von 42,81 Jahren.

In den kommenden Jahren wird in Bayern vor allem im ambulanten Bereich eine Welle von Pensionierungen erwartet. Schon aktuell dokumentiert die Kammer 12.811 Ärzte im Ruhestand. Das entspricht einem Anteil von 15,2 Prozent aller Ärzte in Bayern. (cmb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich