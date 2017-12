Ärzte Zeitung online, 22.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pflege

Gröhe will mehr Personal für Nachtdienste in Heimen

BERLIN. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) dringt auf eine deutliche Personalaufstockung in deutschen Pflegeheimen. "Wir müssen dafür sorgen, etwa durch einen Sonderpersonalschlüssel bei Nachtdiensten, die Situation in der Pflege schnell zu verbessern", sagte Gröhe den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag).

In der Altenpflege gebe es durch die Pflegereform bereits fast überall eine bessere Personalausstattung. "In sieben Bundesländern kann das genau hochgerechnet werden, allein dort können 10.400 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden." Außerdem werde zurzeit an einem bundesweit einheitlichen Personalbemessungsverfahren gearbeitet. (dpa)