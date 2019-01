Ärzte Zeitung online, 10.01.2019 1

Deutsche Krankenhausgesellschaft

Überstunden in der Pflege sollten steuerfrei sein

BERLIN. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) plädiert dafür, Überstunden von Pflegekräften steuerfrei zu stellen.

So könne ein schneller Beitrag zur Einkommensverbesserung in der Pflege geleistet werden, heißt es in einer Mitteilung der DKG. Eine Steuerbefreiung sei zudem ein deutliches Zeichen der Wertschätzung, für das über das übliche Maß hinausgehende Engagement der Pflegekräfte.

Hintergrund dieser Forderung sind die neuen Pflegepersonaluntergrenzen für einige Bereiche der stationären Versorgung.

Um diese zu erfüllen, führe zumindest vorübergehend kein Weg daran vorbei, Pflegekräfte um Überstunden zu bitten, so DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum. (chb)

