Berlin

Wer beim Pflege-Pakt außen vor bleibt

Bessere Bezahlung, strikte Vorgaben für Leiharbeit: Der Pflege-Pakt von Gesundheitssenatorin Kolat ist ambitioniert. Kliniken und private Anbieter wollen bislang nicht mitgehen.

Von Angela Mißlbeck

Heimbewohnerin und eine Pflegekraft: Gutes Geld für gute Arbeit?

BERLIN. Die Pflege in Berlin braucht mehr Aus- und Weiterbildung, bessere Bezahlung und attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Diese Ziele verfolgt der Berliner Pakt für die Pflege, den die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) gemeinsam mit Kassen, Wohlfahrtsorganisationen und weiteren Akteuren am 1. April unterzeichnet hat.

„Wir erreichen diese Ziele nur, wenn in der Pflege alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, sagt Kolat. Sie appellierte an weitere Unternehmen, dem Pakt beizutreten. Zu den Erstunterzeichnern zählen neben den Wohlfahrtsverbänden Caritas, AWO, DRK und weiteren unter anderem die AOK Nordost, die Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege, der Landespflegerat, der Kommunale Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft Verdi. Es fehlen aber die privaten Arbeitgeber in der Pflege und die Krankenhäuser.

Die Berliner Krankenhausgesellschaft unterschreibt zwar die Ziele des Paktes. „Besondere Anstrengungen für die Gewinnung von zusätzlichen Pflegekräften und für die nachhaltige Verbesserung der Bedingungen für Pflege sind daher unverzüglich anzupacken“, sagt BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner. Der Pakt könne dazu grundsätzlich einen Beitrag leisten. Dennoch will die BKG ihre Unterstützung für den Pakt noch prüfen und mit der Senatorin erörtern. Ein Passus im Pakt sieht vor, dass Krankenhäuser sich dazu verpflichten, die neuen Spielräume bei Tariferhöhungen im Sinn des Pflegepersonals zu nutzen, mehr auszubilden und mehr einzustellen.

Kolat will mit dem Pakt der Leiharbeit in der Pflege den Kampf ansagen. Sie will Leasing im Krankenhaus strenger regulieren. „Die teilweise aggressive Abwerbung von Pflegekräften durch Leiharbeitsunternehmen verschärft den Personalmangel und gefährdet die Qualität in der Pflege“, heißt es in dem Pakt. Geprüft werden soll, wie Leiharbeit auf ein absolutes Mindestmaß zur Sicherung von kurzfristigen Ausfällen reduziert werden kann. Dazu ist auch eine Initiative zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vorgesehen.

Die Wohlfahrtsorganisationen erwarten, dass der Pakt mehr als ein Lippenbekenntnis ist. „Wir hoffen, dass der Pflegepakt nicht nur deklaratorische Wirkung hat, sondern tatsächlich die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen fördert, die anstehenden Aufgaben anzugehen“, so Christian Thomes vom Berliner Caritasverband. Er regte an, die operative Umsetzung des Pflegepaktes mindestens halbjährlich zu evaluieren.

Konkrete Verabredungen erwartet auch die Gewerkschaft Verdi. „Die bekannten Probleme müssen jetzt auch angepackt werden. Dazu gehören verbindliche Absprachen aller maßgeblich Beteiligten darüber, was konkret bis wann getan wird“, sagt Meike Jäger von der Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg. Sie begrüßt vor allem den geplanten überbetrieblichen Austausch der Pflegebetriebe über gesunde Arbeit. Solche Strukturen seien in Industrie und Handwerk schon lange etabliert.

