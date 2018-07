Ärzte Zeitung online, 02.07.2018 1

AOK-Familienstudie

Viel zu wenig Bewegung bei Kindern

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder nehmen sich an Eltern ein schlechtes Vorbild, wenn es um Bewegung geht.

Der Idealfall: Eltern machen mit ihren Kindern Sport. Die Basis für einen gesunden Lebensstil wird bereits früh im Leben gelegt. © Kzenon / Fotolia

BERLIN. 45 Prozent der Eltern bewegt sich täglich gemeinsam mit ihren Kindern – 57 Prozent sind es bei den Vier- bis Sechsjährigen, nur 27 Prozent bei den 11- bis 14-Jährigen. Dies hat die AOK-Familienstudie ergeben, in deren Rahmen knapp 4900 Eltern zur sportlichen und Bewegungsaktivität in der Familie befragt worden waren und die am Montag in Berlin vorgestellt worden ist.

Einen eindeutigen Zusammenhang gibt es dabei zwischen Bewegung und Adipositas: Normalgewichtige Eltern sind zu drei Vierteln gemeinsam mit ihren Kindern bewegungsaktiv, bei den Adipösen sind es nur noch 57 Prozent. Dabei sind Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen inzwischen ein Massenphänomen: 72 Prozent der Väter und 50 Prozent der Mütter haben einen BMI von über 25.

Das färbt auf Kinder ab: Alles in allem bewegen sich nur zehn Prozent der Kinder moderat, im Schnitt an 3,6 Tagen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich 60 Minuten Bewegung für Kinder.

Eine wesentliche Rolle für das Ausmaß an Sport und Bewegung von Kindern spielt die kommunale Infrastruktur: Sporthallen und –Plätze, Parks, Radwege und Verkehrssicherheit. Hier gebe es erhebliche Defizite und eine in Abhängigkeit von der Finanzkraft der Kommunen sehr unterschiedliche Ausstattung, beklagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Insgesamt betrage der Investitionsstau der Kommunen 159 Milliarden Euro – fast drei Viertel davon entfallen auf Sportstätten. (HL)

