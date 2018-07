Ärzte Zeitung online, 19.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Eröffnet

Zentrale Präventionsgesetz-Anlaufstelle für Hessen

FRANKFURT. Die Gesetzlichen Krankenversicherungen in Hessen haben zu Monatsbeginn eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die die weitere Umsetzung des Präventionsgesetzes landesweit unterstützen soll.

Die "Gemeinsame Stelle der Krankenkassen für Prävention und Gesundheitsförderung" mit Sitz in der vdek-Landesvertretung in Frankfurt nimmt Anträge auf Projektförderung zentral an und berät bei Fragen zum Verfahren – vor allem Auskünfte zum Antragsformular und-prozess sowie administrative Begleitung von Projekten.

Im Fokus stünde die lokale Gesundheitsförderung von Menschen und Quartieren , die von erhöhten Gesundheitsrisiken betroffen sind, so vdek-Landesleiterin Claudia Ackermann. (bar)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich