Marburger Bund

Warnstreik der Klinikärzte in Kiel am Montag

KIEL. Noch vor der nächsten Verhandlungsrunde am 2. Mai in Berlin ruft der Marburger Bund (MB) für Montag 29. April und Dienstag , 30. April, zu weiteren Warnstreiks auf. In Kiel ist am Montag ab 11 Uhr eine zentrale Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz und ein anschließender Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant.

In Stuttgart soll ein Demonstrationszug ab 13 Uhr vom Katharinenhospital zum Marktplatz marschieren, wo die zentrale Kundgebung stattfinden soll.

Dr. Joachim Schur, zweiter Vorsitzender des MB-Landesverbandes Schleswig-Holstein erwartet eine „große Zahl an Kollegen“. Den erneuten Warnstreik fünf Tage nach der Veranstaltung in Hamburg begründete er mit der „Hinhaltetaktik“ der Arbeitgeber in der laufenden Tarifverhandlung.

Diese habe den „Groll“ der beschäftigten Ärzte verstärkt. Betroffen sind im Norden zwölf Kliniken. (di)

