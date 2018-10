Ärzte Zeitung online, 25.10.2018 1

Abrechnung

BSG entschärft Plausi-Prüfung bei Psychotherapeuten

KASSEL. Das Bundessozialgericht in Kassel hat die Plausibilitätsprüfungen für Psychotherapeuten entschärft. Nach zwei am Mittwoch verkündeten Urteilen (Az.: B 6 KA 42/7 R und B 6 KA 43/17 R) dürfen im Tagesprofil nur 60 Minuten je Sitzung angesetzt werden, 70 Minuten nur im Quartalsprofil. Denn die zusätzlichen zehn Minuten beträfen Tätigkeiten, die nicht am selben Tag erledigt werden müssten. (mwo)

Leserkommentare [1] [25.10.2018, 07:31:55] Gerhard Leinz Überprüfung der Honorierung zwangsläufige Folge Das BSG hat im Grundsatz damit den Ansatz 70 Zeitbedarf (als Prüfzeit im Quartalsprofil) für eine Psychotherapiesitzung bestätigt. Damit ist die Kalkulationszeit (die Zeit nach die Honorierung einer Psychotherapiesitzung) von 60 Minuten hinfällig. Das gibt es auch nur bei Psychotherapeuten. Die Kalkulationszeit ist kürzer als die Prüfzeit... das BSG hat auch bestätigt, das es eine "natürliche Begrenzung" der Leitungserbringung psychotherapeutischer Leistungen gibt, also auch für die Erbringung der nicht genehmigungspflichtigen Leistungen und insofern diese Leistungen (speziell die Probesitzungen und die Erhebung der Anamnese) auch wirtschaftlich vergütet werden müssen.. zum Beitrag »