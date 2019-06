Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Kassenmedizin

EBM-Beschluss gilt nach Online-Bekanntgabe

EBM-Beschlüsse gelten, sobald sie entweder im Internet oder aber im Ärzteblatt veröffentlicht wurden. Einer BAG gereichte das jetzt zum Nachteil – prinzipiell muss es das aber nicht.

Von Martin Wortmann

Beschlüsse des Bewertungsausschusses sind immer abrechnungsrelevant. © PeJo / Fotolia

STUTTGART. Beschlüsse des Bewertungsausschusses werden mit ihrer Veröffentlichung im Internet wirksam. Liegt die Veröffentlichung im Ärzteblatt erst nach dem geplanten Inkrafttreten, führt dies nicht zu einer unzulässigen Rückwirkung, wie das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem aktuell veröffentlichten Urteil entschied.

Konkret ging es um die Anfang 2014 eingeführte Quotierung für Gesprächsleistungen nach der EBM-Ziffer 03230 (bis Ende 2014 betitelt als „Problemorientiertes ärztliches Gespräch im Zusammenhang mit einer lebensverändernden Erkrankung“). Der Bewertungsausschuss hatte dies am 18. Dezember 2013 beschlossen. Am 20. Dezember 2013 wurde die Regelung im Internet veröffentlicht, jedoch erst am 24. Januar 2014 im „Deutschen Ärzteblatt“.

Rückwirkende Budgetierung als Problem

Der klagenden Berufsausübungsgemeinschaft in Stuttgart waren deswegen Honorare für sämtliche Quartale 2014 erheblich gekürzt worden. Zumindest für das erste Quartal wollten die Ärzte dies nicht hinnehmen. Die Veröffentlichung im Ärzteblatt habe hier erst im bereits laufenden Quartal gelegen. Es handele sich daher um eine unzulässige rückwirkende Budgetierung.

Dem folgte das Landessozialgericht Stuttgart nicht. Zwar seien die Beschlüsse des Bewertungsausschusses Rechtsnormen, die erst mit ihrer ordnungsgemäßen Veröffentlichung wirksam werden. Laut Gesetz seien die Beschlüsse aber „im Deutschen Ärzteblatt oder im Internet bekannt zu machen“. Bei einer Veröffentlichung im Internet müsse im Ärzteblatt zumindest „ein Hinweis auf die Fundstelle veröffentlicht werden“.

Hier sei die Veröffentlichung im Internet noch deutlich vor dem ersten Quartal 2014 erfolgt. Das reiche. Eine unzulässige Rückwirkung liege daher nicht vor. Zur Begründung verwiesen die Stuttgarter Richter auf den üblichen Gebrauch des Wortes „oder“. Bei Aufzählungen reiche danach eine der Alternativen aus.

Aus dem Zusatz, dass im Ärzteblatt zumindest die Fundstelle veröffentlicht werden müsse, ergebe sich nicht, dass die Veröffentlichung im Internet nachrangig sei. Der Zusatz sei lediglich ein Service, um Ärzten die Auffindbarkeit der Vorschrift zu erleichtern.

LSG Baden-Württemberg

Az.: L 5 KA 2830/18

