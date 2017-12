Ärzte Zeitung online, 19.12.2017 1

ASV

Urologen setzen auf Infokampagne

HAMBURG. Mit einer bundesweiten Informationskampagne begleitet der Berufsverband der Deutschen Urologen (BDU) in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) die Einführung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) in der Urologie. Der Startschuss solle im Februar fallen, teilen BDU und DGU mit. Voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2018 werde das neue Versorgungsangebot zur Behandlung von schweren und seltenen Erkrankungen durch interdisziplinäre Ärzteteams in Praxen und Kliniken mit dem Kapitel "Urologische Tumore" auch in der Urologie umgesetzt. Noch vor Weihnachten werde der GBA über die Einführung der urologischen ASV entscheiden, hieß es. (maw)