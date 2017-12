Ärzte Zeitung online, 19.12.2017 1

Nanotechnologie

WHO veröffentlicht Leitlinie zu Nanomaterialien

GENF/DORTMUND. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine internationale Leitlinie veröffentlicht, um Beschäftigte vor möglichen Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz durch hergestellte Nanomaterialien zu schützen. Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) mitteilt, richtet sich die Leitlinie an Regierungen und Experten in den mehr als 180 Mitgliedsstaaten der WHO und enthält Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung und zu geeigneten Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit hergestellten Nanomaterialien. Auf Grundlage systematischer Auswertungen der wissenschaftlichen Literatur sei die Leitlinie nach dem Vorbild der evidenzbasierten Medizin erstellt worden. (maw)