Zwei Drittel der Praxen haben die TI-Komponenten bestellt

BERLIN. Die gematik rechnet bis Ende Juni mit weiteren 40.000 Neuanschlüssen an die Telematikinfrastruktur (TI). Dann wären insgesamt 100.000 Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Klinikambulanten mit der TI verbunden. Die Zahlen hat Alexander Beyer, Geschäftsführer der gematik, Betreibergesellschaft der TI, unter Berufung auf Herstellerangaben am Mittwoch vor Journalisten in Berlin genannt.

Zwei Drittel der für alle Praxen erforderlichen Konnektoren seien mittlerweile bestellt, so Beyer weiter. „Das heißt, wir gehen davon aus, dass bis 30. Juni zwei Drittel der Praxen angebunden sein werden.“ Derzeit seien 60.000 Praxen bereits an die TI angeschlossen. Nach den Zahlen der Industrie seien bis zum 31. März circa 100.000 Bestellungen für TI-Konnektoren eingegangen.

50.000 bis 60.000 der ambulanten Gesundheitsdienstleister hätten bis dato keinen Konnektor bestellt und werden voraussichtlich auch nicht fristgerecht angebunden sein. „Die Gründe kennen wir jetzt natürlich nicht im Einzelfall“, so Beyer. Diejenigen, die nicht mitmachen wollten, hätten sich dazu teilweise aber ganz bewusst entschieden, etwa weil sie um die Datensicherheit in ihrer Praxis besorgt seien.

Keine TI-Anbindung notwendig?

Zudem nutzten insbesondere Laborärzte das Stammdatenmanagement in ihrem Praxisalltag schlichtweg nicht und benötigten daher (noch) keine TI-Anbindung. Es gebe aber auch etliche Ärzte, die ihre Praxis demnächst aufgeben wollen und sich daher gegen die TI-Anbindung entscheiden.

„Ich finde es bedauerlich, dass manche sich nicht anbinden wollen“, kommentiert Beyer. „Als Jurist bin ich der Meinung, dass man etwas, das im Gesetz steht, auch umsetzen sollte. Die Idee hinter der TI ist ja gerade, Datenmissbrauch einzudämmen.“

Datensicherheit und Verschlüsselung habe für die gematik Priorität und sei zugleich ihr Hauptargument gegen Kritik seitens der Industrie: „Es war von unserer Seite aus von Anfang an transparent, dass wir nicht kompatibel mit gewissen bestehenden Industriestandards arbeiten können. Das liegt daran, dass wir individuell verschlüsseln wollen, was unter der Anwendung dieser Standards nicht möglich wäre“, so Beyer. (sjw)

