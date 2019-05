Ärzte Zeitung online, 09.05.2019 1

Telemedizin

„Entlassmanagement läuft nur mit Digitalisierung“

GÜNZBURG. In Telemedizin sieht die Barmer einen Schlüssel für eine bessere Patientenversorgung, doch Leistungserbringer vor Ort müssten sich vernetzen. „Der digitale Wandel im Gesundheitswesen bietet enorme Chancen, die bisher erst im Ansatz gehoben wurden“, sagte Vorstand Dr. Mani Rafii auf dem Länderforum der Landesvertretungen Bayern und Baden-Württemberg.

Helfen soll die Digitalisierung etwa beim Entlassmanagement. „Das Entlassmanagement ist gesetzlich vorgeschrieben, aber es funktioniert in der Praxis nicht. Das beginnt schon damit, dass Klinken häufig keinen exakten Überblick über freie Plätze in Pflegeeinrichtungen haben. Ohne Digitalisierung ist Entlassmanagement zum Scheitern verurteilt, zum Leidwesen der Patientinnen und Patienten“, sagte Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer der Barmer in Baden-Württemberg. (eb)

