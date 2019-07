Ärzte Zeitung online, 04.07.2019 1

Psychologie

Seelentrost via App von Astrologen und Hellsehern

Die App Seance bietet Menschen mit psychischem Beratungsbedarf eine neue Online-Plattform, auf der sie per Chat spirituelle Tipps.

NEW YORK. Die App Seance bietet Menschen mit psychischem Beratungsbedarf eine neue Online-Plattform, auf der sie per Chat spirituelle Tipps sowie Horoskope und personalisierte Berichte etwa von Astrologen oder Hellsehern erhalten können. Nach eigenen Angaben soll der Service den Bedürfnissen von Menschen nachkommen, die Rat in schwierigen Situationen suchen, und bediene eine steigende Nachfrage im Bereich psychischer Lesedienste.

Die App richte sich an den englischsprachigen Raum, wo eine Zwei-Milliarden-Dollar-Industrie psychischer/astrologischer Dienstleistungen derzeit einen Boom erlebe. Die abonnementbasierte Plattform verfüge unter anderem über ein Bewertungssystem, das auf dem Feedback anderer Nutzer zu den jeweiligen spirituellen Beratern basiert.

Falls der von der Plattform erbrachte Service die Nutzer nicht zufriedenstelle, garantiere ihnen das Unternehmen eine hundertprozentige Rückerstattung. (dab)

