Ärzte Zeitung online, 21.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



KI-gestützte Radiologie

Warnung vor Befund-Manipulation

ZÜRICH. Forscher des Universitätsspitals Zürich (USZ) schlagen Alarm: Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) biete in der modernen Radiologie zwar großes Potenzial – sei aber auch mit Manipulationsrisiken verbunden. In einer Studie haben sie erstmals gezeigt, dass Cyberkriminelle in Zukunft auch versuchen könnten, radiologische Bilder zu manipulieren.

Verfälschte Befunde hätten getestete Radiologen nicht als solche erkannt. Dieses heute erst theoretische Szenario müsse bei der Entwicklung von neuer Hard- und Software berücksichtigt werden, mahnen die Wissenschaftler. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich