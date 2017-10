Neue Versorgungsformen im Überblick

Vorteile: Die Arbeitszeit lässt sich im BAG-Modell flexibel und damit familienfreundlich gestalten. Insgesamt müssen 20 Stunden Praxisöffnungszeiten für einen kompletten Arztsitz gewährleistet sein, die zwischen den beteiligten Ärzten aufgeteilt werden. Steigen später die Arbeitskapazitäten, etwa weil die Kinder größer werden, kann jeder Partner einen halben Arztsitz hinzuerwerben. Möglich sind auch die Steigerung extrabudgetär erbrachter Leistungen sowie eine Ausweitung der privatärztlichen Aktivitäten, zum Beispiel in Form von Selbstzahlerleistungen.

Zahl der beteiligten Ärzte: Wenn ein Arztsitz in einer BAG unter mehreren Ärzten aufgeteilt wird, meist zwei Ärztinnen oder Ärzte, bis zu vier auf einem Sitz sind möglich.

Vorteile: In MVZ können junge Ärzte als Vertragsarztsitzinhaber oder als angestellte Ärzte tätig werden. Es gibt keine Begrenzung bei der Anstellung von Ärzten. Größere MVZ ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, sowohl für Inhaber als auch für angestellte Ärzte. Die Arbeit im Team mit einer gemeinsamen Behandlung von Patienten ist besonders in fachübergreifend angelegten Versorgungszentren möglich und erwünscht.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind als fachübergreifende Versorgungsform mit einer Abrechnungsnummer seit 2004 möglich. Durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sind auch fachgleiche MVZ gestattet. Ende 2016 arbeiteten mehr als 16 000 Ärzte in insgesamt 2490 MVZ. Mögliche Träger sind unter anderem Vertragsärzte und Kliniken.

Vorteile: Je nach Organisation und Größe sind flexible Arbeitszeiten möglich. In der ÜBAG kann orts- und fachübergreifend ein Patient durch ein Team gemeinsam behandelt werden. Zweigpraxen größerer Hausarztpraxen können einen wichtigen Beitrag zur Versorgung in kleineren Ortschaften leisten.

Die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft ist eine Sonderform der BAG. Das heißt, eine Einrichtung an mehreren Standorten mit mehreren Vertragsärzten, aber nur einer Abrechnungsnummer. Bei Zweigpraxen gibt es einen Hauptsitz der Praxis mit mehreren Betriebsstätten, meist in der näheren Umgebung des Hauptsitzes.

Auch Ärztinnen und Ärzte in Einzelpraxen sind bis zu einem hohen Grad flexibel, wenn eigene Kinder geboren werden. Die Möglichkeiten, einen Assistenten in Erziehungszeiten für Kinder zu beschäftigen, ähneln sehr stark Regelungen für Arbeitnehmer: Bis zu 36 Monate kann man sich vertreten lassen, wobei die Vertretungszeit nicht am Stück genommen werden muss. Die Neuerungen zu Erziehungszeiten sind mit dem Versorgungsstrukturgesetz 2012 beschlossen worden.

Zahl der beteiligten Ärzte: Die Assistenten können in Einzelpraxen, aber auch in Kooperationen beschäftigt werden.

Vorteile: Die Geburt eines Kindes schließt sich auch in Einzelpraxen nicht aus mit dem Betrieb einer Praxis. Dabei muss die vertretene Ärztin/der Arzt die Praxistätigkeit nicht einstellen, sondern kann in geringerem Umfang weiter arbeiten – mit den Punktzahlobergrenzen der Zulassung. Vorher zu klären: Für welche Leistungen gelten die Obergrenzen? Für Privatleistungen gibt es keine Grenzen.

Nachteile: Die Anstellung eines Kollegen bringt wegen der Arbeitnehmerrechte gewisse Inflexibilitäten.