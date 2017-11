Ärzte Zeitung online, 30.11.2017 1

German Medical Award 2017

Asklepios-Klinik erhält Preis für Patientenorientierung

HAMBURG. Das nach dem gleichnamigen roboter-assistierten Op-System des kalifornischen Herstellers Intuitive Surgical benannte da Vinci Zentrum Hamburg des Aklepios-Klinikums Altona ist mit dem German Medical Award 2017 in der Kategorie "Medical Excellence" ausgezeichnet worden. Die Preisvergabe fand am vergangenen Wochenende in Berlin statt.

Die Ehrung, heißt es in einer Unternehmensmitteilung, gelte insbesondere dem fachübergreifenden Therapiemanagement, dem guten Entlassmanagement sowie der patientenorientierten Kommunikation des Zentrums. Seit diesem Jahr arbeitet man dort den Angaben zufolge mit der neuesten Gerätegeneration "da Vinci XI" . (cw)