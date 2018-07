Ärzte Zeitung online, 04.07.2018 1

Medizintechnik

Berliner Spezialklinik bietet Schmerztherapie in Kältekammer

BERLIN. Eine schmerzmedizinische Kältetherapie bei minus 110 Grad Celsius bietet die neue Kältekammer der Spezialklinik für Rheumatologie, Orthopädie, Osteologie und Naturheilkunde am Immanuel Krankenhauses Berlin an. 300.000 Euro hat die Klinik investiert. Die erste Kältekammer wurde dort schon 1989 als eine der ersten in Europa für die Ganzkörperkältetherapie von Schmerzpatienten eröffnet.

"Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass wir 95 Prozent der Schmerzpatienten mit der Kältetherapie helfen können", so der leitende Physiotherapeut Frank Ruppenthal. Das Krankenhaus investiert in diesem Jahr auch in neue Operationstische und neue Funktionsdiagnostik im Operationssaal. (ami)

