Investoren-Debatte

ALM ruft in Diskussion um MVZ-Ketten zur Sachlichkeit auf

BERLIN. Der Verein Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) hat in der Diskussion um den Einsatz von Investorenkapital in der ambulanten Medizin eine „Rückkehr zur Sachlichkeit“ gefordert. „Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass durch Zunahme der Zahl an MVZ die Versorgung schlechter geworden ist“, so der 1. Vorsitzende des ALM Dr. Michael Müller in einer Mitteilung des Vereins.

Viele MVZ-Betreiber gingen sogar genau dorthin, „wo sich einzelne Ärzte sonst nicht mehr niederlassen wollen“. Beispiel Labormedizin: Die Automatisierung und Digitalisierung sowie die Bildung von größeren Facharztlaboren hänge mit dem „enormen Kostendruck“ bei hohen technischen Anforderungen zusammen. So sei „eine qualitativ führende, flächendeckende und ärztlich wie im Service leistungsstarke Versorgungsstruktur entstanden“, so Müller. (ger)

