"Veraltete Technik"?

Konnektoren entsprechen laut BMG dem Stand der Technik

Medi-Chef Dr. Werner Baumgärtner hat bei der KBV-Vertreterversammlung Konnektoren als „veraltete Technik“ bezeichnet, die er nicht in seiner Praxis installieren wolle. Gesundheitsministerium, gematik und ein Konnektor-Hersteller widersprechen.

Von Hauke Gerlof

Pionier-Hausarzt: Die Praxis von Dr. Wolfgang von Schreitter in Neuss ist im November 2017 als bundesweit erste an die TI angeschlossen worden. © CGM / Artur Lik

BERLIN/NEU-ISENBURG. Ist die Telematikinfrastruktur (TI) sicher? Massive Zweifel hat vor Kurzem Medi-Chef Dr. Werner Baumgärtner bei der KBV-Vertreterversammlung in Berlin geäußert. Er sei gespannt, „ob Ärzte und Arztpraxen in eine unsichere Infrastruktur gezwungen werden können, die so viele Fragen aufwirft“, sagte Baumgärtner vor den Delegierten.

Auf Anfrage der „Ärzte Zeitung“ haben die Betreibergesellschaft der TI, die gematik, das Bundesgesundheitsministerium und der Konnektorenhersteller CompuGroup Medical Stellung genommen und die Sicherheit und gesetzeskonforme Konstruktion der Konnektoren betont. Zu den Vorwürfen Baumgärtners gegen die Konnektoren heißt es im Einzelnen:

Veraltete Technik? Der Medi-Chef hat gesagt, überall würden Konnektoren abgebaut, aber den Praxen werde diese „veraltete Technik“ aufgezwungen. Ein Sprecher der gematik widerspricht dieser These Baumgärtners: Konnektoren würden beispielsweise im Energiesektor ebenfalls genutzt und dort aufgebaut.

„Jede Komponente und jeder Dienst der TI muss zu jeder Zeit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, und die Bestimmungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit in der TI müssen eingehalten werden“, heißt es dazu in der offiziellen Antwort der gematik.

Das Bundesgesundheitsministerium betont: „Die Konnektoren entsprechen dem Stand der Technik und wurden vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationssicherheit (BSI) gemäß dem aktuellen Stand der Bedrohungen sicherheitszertifiziert.“

Nicht sicher? Der Medi-Chef hat gesagt, der Konnektor sei nur teilweise BSI-zertifiziert und nicht sicher. Das BMG hält dagegen: „Die Zertifikate der Konnektoren sind auf der Seite des BSI veröffentlicht.“ Für die medizinischen Anwendungen werde der Konnektor in seiner Funktionalität erweitert.

Die Funktionserweiterungen würden später über ein Software-Update „aufgespielt und vorher ebenfalls durch das BSI zertifiziert“, erklärt das Ministerium die auf den ersten Blick nicht vollständige Zertifizierung. Das heißt, die Anwendungen, die bislang im Konnektor im Einsatz sind, sind sicherheitszertifiziert. Fazit: „Aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, die Sicherheit der Konnektoren in Zweifel zu ziehen.“

Sinnvoller Einsatz in der Praxis? Die Praxis habe aktuell keinen Vorteil aus der TI und in Zukunft wahrscheinlich auch nicht, so Werner Baumgärtner. Uwe Eibich, Vorstand der CompuGroup Medical, hält dagegen, dass Praxen bereits heute Nutzen aus der TI ziehen könnten: „Mit den TI-Konnektoren erhält jede Praxis gleichzeitig auch einen Zugang zum Sicheren Netz der KVen“, betont Eibich.

Damit könne jede Praxis KV-Connect-Dienste, wie die 1-Click-Abrechnung, den E-Arztbrief, E-DMP (Disease Management Programme) oder das E-Hautkrebsscreening nutzen.

BMG: TI berücksichtigt Datenschutzgrundverordnung

Ist die TI DSGVO-konform? Immer wieder wird der Vorwurf erhoben, die TI sei nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Auch hier widerspricht das BMG: „Die bekannten Grundsätze für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben bestehen und werden bereits in den geltenden bereichsspezifischen Regelungen des Sozialgesetzbuchs V im Zusammenhang mit dem Aufbau der TI und den Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte berücksichtigt.“

Das bestätigt auch die gematik: „Die einzelnen Fachanwendungen, Komponenten und Dienste werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (dies umfasst auch die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) sowie dem Stand der Technik spezifiziert.“

Nicht installieren, gegen Sanktionen klagen? Werner Baumgärtner will gegen eine gegebenenfalls ausgesprochene Sanktion klagen. Teilweise waren zuletzt Zweifel laut geworden, einzelne KVen würden möglicherweise keine Sanktionen aussprechen gegen Praxen, die die TI nicht bestellen und sich nicht anschließen. Dazu merkt das BMG an: Es lägen „keine Hinweise vor, dass einzelne KVen die gesetzlich vorgegebene Sanktionierung nicht umsetzen wollen“.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sei grundsätzlich von den zuständigen Aufsichtsbehörden, also dem für die jeweilige KV zuständigen Landesministerium, zu prüfen. Die bis zum 1. Juli 2019 verlängerte Frist sei auch deshalb sinnvoll, weil „dann auch die ersten medizinischen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte – die elektronischen Notfalldaten und der elektronische Medikationsplan – sowie die sicheren Kommunikationsverfahren zwischen Leistungserbringern ab der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in die praktische Versorgung eingeführt werden können“, heißt es dazu vom BMG.

Fast ein Drittel der Ärzte nutzen schon TI-Anschluss

CGM glaubt nicht, dass sehr viele Ärzte, die vorgegebenen Fristen nicht einhalten wollen. Einer aktuellen, wenn auch nicht repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap zufolge, die CGM beauftragt hat, nutzten bereits 29 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte einen TI-Anschluss, weitere 45 Prozent planten den Kauf eines TI-Paketes bis Jahresende. In der Altersgruppe bis 39 Jahre seien es „insgesamt 90 Prozent der Praxen, die bis zum Jahresende in der TI sein wollen“, so CGM auf Anfrage.

Leise Kritik übt die CompuGroup an den verlängerten Bestellfristen, nachdem mittlerweile vier Konnektoren zugelassen sind. Angesichts der immer noch ausstehenden vielen Installationen in Arzt- und Zahnarztpraxen empfiehlt CGM-Vorstand Uwe Eibich Ärzten, möglichst noch in diesem Jahr zu bestellen, „damit die Installation gut vorbereitet und vor dem 30. Juni 2019 abgewickelt werden kann“.

Zudem gebe es weiterhin das Risiko, „weiter sinkender Erstattungspauschalen zur Finanzierung der TI-Anschaffung“, warnt Eibich. Auch die KBV gibt übrigens nach der Zulassung des vierten Konnektors nochmals grünes Licht: „Nun sollte es für alle Arzt- und Psychotherapeutenpraxen möglich sein, sich an die TI anbinden zu lassen“, schreibt die KBV in einer Mitteilung von Donnerstagabend.

