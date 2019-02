Ärzte Zeitung online, 20.02.2019 1

Interview zu Lebendspenden

„Das BGH-Urteil betont den Spenderschutz“

Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Nierenentnahmen von zwei Lebendspendern rechtswidrig waren. Welche Bedeutung hat das Urteil für die Transplantationsmedizin? Eine Juristin gibt Auskunft.

Von Nicola Siegmund-Schultze

Ärzte Zeitung: Welche Bedeutung hat das Urteil?

Ruth Rissing-van Saan: Das Urteil hat eine große Bedeutung für die Transplantationsmedizin. Es stellt eindeutig klar, dass Ärzte verpflichtet sind, Lebendorganspender über alle potenziellen Risiken ausführlich und individuell aufzuklären. Das Transplantationsgesetz (TPG) macht bei den Voraussetzungen für eine Lebendorganspende in Paragraf 8 bestimmte Vorgaben, auch in Bezug auf den notwendigen Inhalt der Aufklärung des Spenders. Diese Vorgaben müssen unbedingt eingehalten werden.

Sie hatten als Richterin auch über medizinrechtliche Fragen zu entscheiden. Ist das Urteil des Bundesgerichtshofs für Sie nachvollziehbar?

Rissing-van Saan: Ja, ich finde das Urteil richtig und wichtig, weil es den Spenderschutz zu Recht betont. Es macht noch einmal die besondere Verantwortung der Ärzte bei der Lebendorganspende deutlich. In dieser Konstellation wird ein in der Regel gesunder Mensch zum Patienten, indem er sich zugunsten eines anderen Menschen, eines Kranken, ein Organ oder Teile eines Organs entnehmen lässt. Diese Situation ist, auch bei der Aufklärung, natürlich anders zu bewerten als die übliche, in der der operierte Patient selbst krank ist.

Die Aufklärungsanforderungen sind erhöht?

Rissing-van Saan: Ja, das hat der Bundesgerichtshof mit dem Urteil und der Begründung – die mir allerdings noch nicht schriftlich vorliegt – deutlich gemacht. Die Vorinstanzen hatten die Klage der beiden Nierenlebendspender abgewiesen und dies damit begründet, dass die Kläger vermutlich auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in die Organspende eingewilligt hätten.

Für eine solche sogenannte hypothetische Einwilligung, wie sie sonst im Arzthaftungsrecht gelten kann – zum Beispiel in akuten Notsituationen, sieht der Bundesgerichtshof bei der Lebendorganspende wegen des Vorrangs des TPG und den rigiden gesetzlichen Voraussetzungen für die Lebendspende keinen Raum.

Nur durch die informierte Einwilligung des Spenders wird der Eingriff legitimiert. Die Vorgaben für die Informationen, die Ärzte vermitteln müssen, sind für die Lebendorganspende im Transplantationsgesetz bewusst streng formuliert und Verstöße dagegen strafbewehrt.

Die Bundesärztekammer plant eine Richtlinie zur Lebendorganspende. Gibt es schwierige Punkte?

Rissing-van Saan: Sie soll die Lebendorganspende bundesweit einheitlich regeln, also zum Beispiel die Aufklärung standardisieren, aber auch konkret festlegen, unter welchen medizinischen Voraussetzungen eine Lebendspende der verschiedenen Organe oder Teile davon wie bei Leber und Lunge möglich ist.

Es geht um Maßnahmen zum Schutz von Organempfängern und -spendern, vor allem um die Erkennung und Behandlung von Vorfällen, die die Qualität und die Sicherheit des gespendeten Organs beeinflusst haben können. Auch die erforderliche Nachsorge des Spenders ist ein Schwerpunkt.

Für diese und andere medizinische Fragen gab es bislang keine verbindlichen Vorgaben. Nun müssen wir einen Konsens erzielen darüber wie der Stand der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen sehr verschiedenen Themen ist. Das ist zum Teil schwierig, aber wir sind zuversichtlich, dass die Richtlinie noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden kann.

Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan ist ehemalige Vorsitzende Richterin des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof.

Bei der Bundesärztekammer leitet sie unter anderem die Vertrauensstelle Transplantationsmedizin.

