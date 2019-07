Ärzte Zeitung online, 25.07.2019 1

Urteil

Land haftet für Fixierung auch in Privatklinik

Einer ohne richterliche Genehmigung zwangsuntergebrachten Frau muss das Land Hessen Schmerzensgeld zahlen. Das gilt, obwohl die Frau in eine Privatklinik eingewiesen worden war.

FRANKFURT/MAIN. Das Land Hessen muss für eine richterlich nicht genehmigte Fixierung und Zwangsbehandlung auch in einer privaten Klinik haften. Bei einer Zwangsunterbringung handeln die Ärzte dort letztlich im staatlichen Auftrag, entschied jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main (Az.: 8 U 59/18).

Es sprach einer Frau 12.000 Euro Schmerzensgeld zu. Sie war 2014 im Rhein-Main-Gebiet nach einer Frühgeburt zu Hause in eine Krise geraten. Ihr Ehemann rief den Notarzt, was schließlich zu einer Einweisung der Frau in eine psychiatrische Klinik gegen ihren Willen führte. Die Unterbringung wurde gerichtlich genehmigt. In der Klinik wurde die Frau medikamentös behandelt und mehrfach fixiert.

Mit ihrer Klage verlangte sie ein Schmerzensgeld wegen angeblicher Falschbehandlung. Das OLG ging auf den Vorwurf einer falschen Behandlung nicht weiter ein. Jedenfalls waren Zwangsbehandlung und erst recht die Fixierungen nicht von der gerichtlichen Unterbringungsgenehmigung gedeckt, so die Frankfurter Richter. Letztere sei ein unzulässiger Eingriff ins Grundrecht auf Freiheit der Person gewesen.

Zur Begründung verwies das OLG auch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2018. Danach ist für die Fixierung eines Patienten oder Heimbewohners eine richterliche Genehmigung erforderlich, wenn sie absehbar länger als eine halbe Stunde dauert. Schon vorher sei klar gewesen, dass eine nicht nur kurzfristige Fixierung letztlich eine unzulässige Freiheitsentziehung ist, die einer richterlichen Genehmigung bedarf. Gleiches gelte für die Zwangsbehandlung, so das OLG.

Zu Recht richte sich die Klage der Frau auch gegen das Land Hessen. Die Zwangsunterbringung psychisch Kranker zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei „eine genuin staatliche Aufgabe“. Dies wirke im Rahmen des „einheitlichen Vollzugs der Unterbringung“ fort. Auch in einer privaten Klinik seien die Ärzte dann faktisch im staatlichen Auftrag tätig. (mwo)

