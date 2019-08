Ärzte Zeitung online, 13.08.2019 1

Aufklärung vor Operationen

BGH erschwert fiktive Op-Einwilligung

Der Bundesgerichtshof hat über die Haftung nach einer unzureichenden Op-Aufklärung entschieden und die Hürden für Kliniken und Ärzte angehoben. Konkret geht es um hypothetische Einwilligungen in Änderungen, die sich erst im Op-Verlauf ergeben.

Von Martin Wortmann

KARLSRUHE. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Hürden für eine „hypothetische Einwilligung“ in eine Operation angehoben, in deren Verlauf sich die Notwendigkeit von Änderungen ergibt. Maßgeblich ist danach die Entscheidungssituation der Patientin, wenn sie von Beginn an umfassend aufgeklärt worden wäre.

Die Klägerin war wegen Inkontinenz untersucht worden. Die Klinik diagnostizierte eine Traktionszystozele sowie einen Descensus des Uterus. Mit dem Chefarzt besprach sie eine Operation zum Anheben der Harnblase und der erschlafften Scheidenwände; weitere Einzelheiten sind umstritten.

Beim späteren Aufklärungsgespräch informierte eine Ärztin die Frau, dass ihre Gebärmutter entfernt werden solle. Darüber war die Patientin derart irritiert, dass der Chefarzt hinzugezogen wurde. Schließlich unterzeichnete die Patientin aber die Aufklärungsbogen.

Wegen einer Verengung des Gebärmutterkanals konnte die Operation nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Chefarzt entschied sich für eine vaginale Hysterektomie, bei der allerdings nicht nur der Gebärmutterkörper, sondern die gesamte Gebärmutter einschließlich Gebärmutterhals entfernt wird. Bei dem Eingriff wurde der Harnleiter verletzt.

Die Patientin verlangt hierfür ein Schmerzensgeld. Sie behauptet, sie habe eine Entfernung der Gebärmutter ausdrücklich abgelehnt, und der Chefarzt habe ihr dies auch versprochen. Ärzte und Klinik bestreiten dies. Aus verschiedenen, teils formalen Gründen ging der BGH für sein Urteil nun von einer unzureichenden Aufklärung aus.

War der Arzt voreingenommen?

Entsprechend sei die Patientin auch nicht über Alternativen aufgeklärt worden, wenn die Entfernung nur des Gebärmutterkörpers scheitert.

In der Vorinstanz ging das Oberlandesgericht Oldenburg aber von einer fiktiven Einwilligung der Patientin zur Entfernung auch des Gebärmutterhalses aus. Denn ein Sachverständiger habe erklärt, dass dem Arzt während des Eingriffs keine sinnvolle Alternative verblieben sei.

Der BGH hob dieses Urteil nun auf und verwies den Streit zur weiteren Klärung an das Oberlandesgericht zurück. Denn in seine Entscheidungssituation sei der Arzt nur gekommen, weil er den Gebärmutterkörper entfernen wollte. Eine fiktive Einwilligung zu der Planänderung komme daher überhaupt nur in Betracht, wenn die Patientin dem vom Arzt geplanten Eingriff zugestimmt hatte oder bei einer umfassenden Aufklärung zumindest zugestimmt hätte.

Wie der BGH in seinem Urteil betont, reicht es für eine Haftung von Arzt und Klinik aus, wenn sich die Frau in einem „Entscheidungskonflikt“ befunden hätte. Denn weil sie im Aufklärungsgespräch für sie überraschend mit der Entfernung der Gebärmutter konfrontiert worden war, hätte sie sich dann wohl zumindest eine Bedenkzeit erbeten.

Bundesgerichtshof

Az.: VI ZR 119/18

