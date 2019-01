Ärzte Zeitung online, 23.01.2019 1

Angehörigenpflege

Tipps für die richtige Organisation

BERLIN. Wer die Pflege eines oder einer Angehörigen übernimmt, dessen Leben verändert sich. Besonders zu Beginn einer Pflege gibt es viele Unsicherheiten und offene Fragen. In ihrem neuen Wegweiser „Zu Hause pflegen – so kann es gelingen“ gibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) anhand von konkreten Beispielen einen ausführlichen Überblick über Handlungsmöglichkeiten, Hilfen und den Schutz der Unfallversicherung für Pflegepersonen. Im Mittelpunkt des Wegweisers steht die Frage, wie Angehörige die Pflege so organisieren können, dass sie selbst dabei gesund bleiben. (maw)

Der Wegweiser im Internet: https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/207-026.pdf

