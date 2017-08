Ärzte Zeitung online, 04.08.2017 1

Bevölkerung nimmt Pharma als Innovationstreiber wahr

MONHEIM. Die Menschen in Deutschland nehmen die Pharmaindustrie als Innovationstreiber wahr.

Wie eine bevölkerungsrepräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts Toluna im Auftrag von UCB zeigt, stimmen 76 Prozent der Befragten der Aussage sehr oder eher stark zu, dass sich die Pharmahersteller speziell im Bereich Forschung und Entwicklung sehr engagieren. Nur die Luft- und Raumfahrtindustrie kommt mit 82 Prozent auf einen besseren Wert.

Generell ein positives Bild von der Pharmabranche haben 24 Prozent der Befragten. 55 Prozent der Befragten stimmten der Frage eher oder stark zu, dass ihr Vertrauen in die Pharmahersteller in Deutschland alles in allem groß ist, so ein weiteres Befragungsergebnis. (maw)

