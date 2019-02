Ärzte Zeitung online, 19.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma

Branche hofft auf Forschungsförderung

BERLIN. Nach jahrelangem Insistieren vor allem auch der Healthcare-Branche hat die Regierung, so der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), die Innovationskraft des Mittelstandes erkannt – und will Forschung und Entwicklung (F&E) steuerlich fördern. „Innovationen brauchen Rückenwind.

Steuerliche Forschungsförderung für alle Unternehmen in Ergänzung zur Projektförderung versetzt die vor allem hierzulande mittelständisch geprägte Pharmaindustrie in die Lage, Ideen, Entdeckungen und Projekte in die Anwendung zu bringen“, so BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen am Montag anlässlich der entsprechenden Sitzung des Bundestagsfinanzausschusses.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich