Ärzte Zeitung online, 25.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bayer

Mittlerweile 13400 Glyphosat-Klagen

LEVERKUSEN. Die Glyphosat-Klagewelle gegen den Bayer-Konzern ebbt nicht ab. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, liegen ihm in den USA 13.400 Klagen vor, mit denen Gesundheitsschäden durch die Verwendung des Totalherbizids Roundup® von Monsanto geltend gemacht werden. Ende Januar war noch von 11.200 Klagen die Rede.

Bayer hatte Monsanto Anfang 2018 für 63 Milliarden Dollar übernommen. In bisher zwei verhandelten Fällen wurde den Klägern erstinstanzlich jeweils rund 80 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Bayer bekräftigt unterdessen seine Überzeugung, „gute Argumente zur Verteidigung zu haben“. Man beabsichtige, „sich in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen“. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich