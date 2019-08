Ärzte Zeitung online, 27.08.2019 1

Deutscher Olympischer Sportbund

E-Sport ist kein Sport

DÜSSELDORF. Ein vom Deutschen Olympischen Sportbund in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten lehnt die Anerkennung von E-Sport als Sport ab. Der Begriff Sport sei „durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert“, heißt es in dem Dokument, das der Deutschen Presseagentur vorliegt.

Spiele an der Konsole seien somit „kein Sport im Sinne des geltenden Rechts“. Hans Jagnow, Präsidenten des eSport-Bunds Deutschland, hält dagegen: „Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang.“ E-Sport unterschiedlich zu behandeln, sei vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar. (dpa)

