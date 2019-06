Ärzte Zeitung online, 13.06.2019 1

Private Krankenversicherung

Verband wählt neuen Vorsitzenden

BERLIN. Im Verband der privaten Krankenversicherung zeichnet sich ein Wachwechsel ab: Am 1. Juli wird Dr. Ralf Kantak, Chef der Süddeutschen Krankenversicherung, den Vorsitz von Uwe Laue, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Debeka, übernehmen. Laue stand sechs Jahre an der Spitze des Verbandes. Kantak wurde im Vorfeld der PKV-Jahrestagung in Berlin einstimmig vom PKV-Hauptausschuss in das Amt gewählt.

Neu in den PKV-Vorstand ziehen ebenfalls zum 1. Juli Debeka-Chef Thomas Brahm und die Vorstandsvorsitzende der Allianz Private Krankenversicherung Nina Klingspor ein. Sie ersetzen Dr. Birgit König (Allianz) und Dr. Harald Benzing (Versicherungskammer Bayern). (iss)

