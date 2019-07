Ärzte Zeitung online, 30.07.2019 1

PKV

Chinesischer Versicherer eröffnet „Internet-Klinik“

KÖLN. Der chinesische Online-Versicherer Zhong An gilt als digitales Vorbild und hat jetzt das erste sogenannte „Internet-Krankenhaus“ eröffnet. Hinter dem ungewöhnlichen Begriff verbirgt sich ein Portal, das als Dreh- und Angelpunkt für das Gesundheits-Ökosystem des Versicherers dienen soll.

Patienten können über das Online-Portal mit Krankenhäusern, Apotheken und Versicherern verbunden werden. Außerdem kann Zhong An darüber direkt Rechnungen von Krankenhäusern oder Apotheken begleichen. So müssen Versicherte nicht in Vorleistung gehen, und die Abrechnung erfolgt schneller. Zukünftig soll das Internet-Krankenhaus des Online-Versicherers auch einen Medikamenten-Lieferservice anbieten. (noe)

