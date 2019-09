Ärzte Zeitung online, 03.09.2019 1

Niedersachsen

Fehltage von Pflegekräften weit über dem Durchschnitt

HANNOVER. In Niedersachsen sind Menschen in Pflegeberufen öfter und länger krank als im Durchschnitt. Das hat der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse für Niedersachsen ergeben.

Demnach fallen im Land Kranken- und Altenpflegekräfte im Schnitt jährlich für 24,2 Tage krankheitsbedingt aus. Das sind 8,5 Tage (54 Prozent) mehr, als in der Vergleichsgruppe aller Beschäftigten (15,7 Tage).

Der Vergleich innerhalb der Berufsgruppe der Pflegenden in Niedersachsen hat ergeben, dass Frauen mit 25,7 AU-Tagen im Jahr häufiger krank sind als Männer (22,9 AU-Tage).

Psychische Störungen sorgen für viele Fehltage

Besonders viele Fehltage in den Pflegeberufen gehen in Niedersachsen auf das Konto von psychischen Störungen und Krankheiten des Bewegungsapparats. Während berufsübergreifend jeder Beschäftigte durchschnittlich 2,52 Tage letztes Jahr aufgrund einer psychischen Diagnose krankgeschrieben war, beliefen sich die Fehltage in den Pflegeberufen auf durchschnittlich 4,87 Tage, so die TK.

Das sind rund 93 Prozent mehr. Aufgrund von Muskelskeletterkrankungen fehlte jeder Beschäftigte letztes Jahr 2,93 Tage – bei den Menschen in Pflegeberufen waren es mit 5,60 Tagen 91 Prozent mehr.

Inken Holldorf, Leiterin der TK-Landesvertretung, fordert angesichts der Zahlen gesundheitsfördernde Strukturen für die Pflegenden. „Wir müssen daran arbeiten die Rahmenbedingungen in diesem Berufsfeld so zu verändern, dass auch die Gesundheit der Pflegekräfte gefördert wird“, sagte Holldorf. (cben)

