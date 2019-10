Ärzte Zeitung online, 04.10.2019 1

Sachsen

Kammer wirbt im Netz für Nachwuchs

DRESDEN. Das von der Sächsischen Landesärztekammer betriebene Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ hat aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens seine Internetseite komplett überarbeitet. Das Projekt will Medizinstudenten und Ärzte in Weiterbildung für eine ärztliche Tätigkeit in Sachsen und hier vor allem in ländlichen Regionen gewinnen, wie die Kammer mitteilte.

Dazu sollen Informationen zum Studium, zur Weiterbildung, zu Fördermöglichkeiten und zu Sachsen allgemein dienen. Das Netzwerk wurde 2009 gegründet. Die Anzahl der Partner ist nach Angaben der Landesärztekammer von 107 auf 169 gestiegen. (sve)

Im Internet: www.aerzte-fuer-sachsen.de

