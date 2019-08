Ärzte Zeitung online, 15.08.2019 1

Die Bewerber 2019

Übersicht der Bewerber für den Charity Award

Für den Charity Award 2019 hat sich wieder eine große Bewerberzahl gemeldet. Über 30 Vereine und Organisationen, die sich ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen engagieren, sind im Rennen.

Gemeinsam Gutes bewirken – das ist das Ziel des Charity Awards von Springer Medizin. © NiseriN / Getty Images / iStock

Für den Charity Award 2019 hat sich wieder eine Vielzahl an Bewerbern gefunden. Mit diesem Preis zeichnet Springer Medizin das herausragende Engagement von Stiftungen, Organisationen und Institutionen aus, die sich in besonderer Weise der Gesundheitsversorgung in Deutschland verpflichtet fühlen.

Dotiert ist der Preis mit einem Preisgeld von 60.000 Euro und zusätzlichen Medienleistungen, aufgeteilt auf insgesamt 3 Gewinner. Bewertungskriterien sind: soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und gesellschaftliche Relevanz.

Die diesjährigen Bewerber sind:

Musik schenkt Lächeln e.V.: www.musik-schenkt-laecheln.de

Humanistischer Verband Deutschland – Berlin-Brandenburg: www.obdachlos-lichtenberg.de

Dermatologisches Therapiezentrum Alex-Sandra: www.alex-sandra.de

Deutsche AIDS-Stiftung: www.aids-stiftung.de

Hilfswerk Zahnmedizin Bayern e.V.: www.hilfswerk-zahnmedizin-bayern.de

Defibrillator (ICD) Deutschland e.V.: www.defibrillator-deutschland.de

46plus Down-Syndrom Stuttgart e.V.: http://www.46plus.de

Förderverein Stiftung FREUNDE: www.stiftung-freunde.de

placet – Plastisch-chirurgisches Centrum für Terroropfer e.V.: www.placet-berlin.de

gesundekids e.V.: www.gesundekids.de

Förderverein „belisa“: www.elisabehenverein-boeblingen.de

Bundesverband Herzkranke Kinder e. V.: www.bvhk.de

NCL-Stiftung: www.ncl-stiftung.de

Deutsche Autoimmun-Stiftung: www.autoimmun.org

Förderverein gegen den Schlaganfall e.V.: www.strokenurse.de

MAGDA Informationsforum für Magen-Darm-Erkrankungen: www.neurogastro.de

Malteser Hilfsdienst e.V.: www.malteser.de/menschen-ohne-krankenversicherung.html

Adipositas-Netzwerk SAAR e.V.: www.adipositas-saarland.de

Onkologie Hilfe: www.onkologie-hilfe.de

Stiftung Perspektiven (……. für Menschen mit Krebs): www.stiftung-perspektiven.de

Stiftung Humor hilft Heilen gGmbH: www.humorhilftheilen.de

Stiftung Hospizdienst Oldenburg: www.hospizdienst-oldenburg.de

Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH: www.gewebenetzwerk.de

„Was hab ich?“ gGmbH: www.washabich.de Deutsche Kinderrheuma-Stiftung: www.kinder-rheumastiftung.de

Stiftung Dianino - Kind sein. Trotz Diabetes: www.stiftung-dianino.de

Mukoviszidose-Selbsthilfe e.V.: www.muko-selbsthilfe.de

MediNetzBonn e.V.: www.medinetzbonn.de

KINDERHILFE: www.kinderhilfe-ev.de

Ärzte der Welt e.V. - Leitung Inlandsprogramme: www.aerztederwelt.org

ZIES gGmbH: www.zies-frankfurt.de

KinderPalliativTeam Südhessen: www.kinderpalliativteam-suedhessen.de

Erika Müller Stiftung - Projekt „Bremer Engel“: www.bremer-engel.de

Björn Schulz Stiftung: www.bjoern-schulz-Stiftung.de

kids save lives Chiemgau e.V.: www.kslchiemgau.de

Klinik-Clowns Hamburg e.V.: www.klinik-clowns-hamburg.de

ganzheitlich gesund: www.stiftung-ganzheitlich-gesund.de

