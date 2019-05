Ärzte Zeitung online, 30.05.2019 1

Kranke Ärzte

Selbstsorge kommt erst ganz zum Schluss

Patienten immer im Blick, die eigene Gesundheit als Leerstelle: Der Ärztetag debattiert, warum Krankheit im Selbstbild vieler Ärzte nicht vorkommt – und was sich ändern muss.

Von Florian Staeck und Rebekka Höhl

Die 250 Ärztetags-Delegierten absolvierten am Mittwoch einen Abstimmungsmarathon, um Beschlüsse zum Schwerpunktthema Ärztegesundheit zu fassen. © Michaela Illian

MÜNSTER. Der Deutsche Ärztetag hat mit dem Schwerpunktthema Ärztegesundheit am Mittwoch ein Zeichen gesetzt. Denn die eigene Gesundheit hat bei vielen Medizinern den Status einer Orphan Disease: vernachlässigt und wenig bekannt.

Es kränke das Selbstverständnis von Ärzten, wenn sie krank werden, sagte Dr. Klaus Beelmann von der Ärztekammer Hamburg, der dort das Interventionsprogramm für suchtkranke Ärzte betreut. „Wenn Ärzte krank sind, sind sie Patienten“, betonte Beelmann eine Einsicht, die längst nicht von allen betroffenen Ärzten geteilt wird.

Er sieht die Vernachlässigung der Selbstsorge in Grundlagentexten wie der Genfer Deklaration angelegt. Darin wird stets der gesunde Arzt vorausgesetzt, der auf seine Gesundheit nur darum achtet, um das Beste für den Patienten leisten zu können – eine fatale Perspektive.

"Haben keine Kultur, uns selbst zu beschützen"

Denn mangelnde Selbstsorge fängt schon bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes an, die von Ärzten am Arbeitsplatz nicht eingefordert werden, obwohl sie ihnen zustünde, sagte die Arbeitsmedizinerin Professor Monika Rieger von der Universität Tübingen: „Wir haben keine Kultur, uns selbst zu schützen.“

Die mangelnde Wertschätzung der eigenen Gesundheit findet ihren Endpunkt in Suchterkrankungen, die verleugnet werden. Nur 150 suchtkranke Ärzte landen pro Jahr in den Interventionsprogrammen der Landesärztekammern – ein Bruchteil der tatsächlich suchtkranken Ärzte.

„Das ist beschämend“, sagte der Delegierte Dr. Thomas Stiller. Nach wie vor gebe es „die erhebliche Tabuisierung (...) sowie die Überschätzung von Selbstbehandlungsmöglichkeiten der Betroffenen“, heißt es in einem mit breiter Mehrheit angenommenen Antrag.

Prof. Monika Rieger: Manche Mediziner scheuen sich davor, Schwäche zu zeigen

"Kritischer Arbeitsstress"

Professor Harald Gündel, ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Uniklinikum Ulm, verwies auf die hohen Prävalenzen von „kritischem Arbeitsstress“, der bei Befragungen an deutschen Kliniken ermittelt wurde.

Nötig sei es, dort Arbeitsabläufe an entscheidenden Stellen zu verlangsamen, um „Nachdenklichkeit“ überhaupt erst möglich zu machen.

Die Vorschläge des Ärztetags decken den Mikro- und Makrokosmos der Berufs- und Gesundheitspolitik ab: Vorschlagen werden Resilienzprogramme als Teil von Studium und Fortbildung, mehr betriebliche Gesundheitsförderung in Kliniken bis hin zur Fundamentalkritik am DRG-System. Dieses gefährde durch ökonomische Fehlanreize die Gesundheit von Beschäftigten und Patienten, heißt es.

Prof. Harald Gündel: Ärzte neigen zur Erschöpfung

Bessere Abläufe in Weiterbildung

Bessere Abläufe soll es künftig auch in der Weiterbildung geben. Am Nachmittag startete in Münster die Debatte um das elektronische Logbuch, über das künftig die Dokumentation der Weiterbildung laufen soll.

„Die Leute warten darauf“, appellierte BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery an die Delegierten aus den Landeskammern. Auch Ulf Kester vom Unternehmen Steadforce, das das Logbuch von IT-Seite entwickelt hat, sagte: „Mitmachen heißt mitgestalten!“

