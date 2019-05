Ärzte Zeitung online, 29.05.2019 1

Video-Interviews

Wenn der Arzt selbst krank ist

Was, wenn der Halbgott in Weiß selbst krank wird? Manche Mediziner scheuen sich davor, Schwäche zu zeigen, hieß beim Ärztetag: Prof. Monika Rieger und Prof. Harald Gündel geben in Video-Interviews mit der „Ärzte Zeitung“ Tipps, wie Ärzte auf sich selbst achten können.

Prof. Monika Rieger: Manche Mediziner scheuen sich davor, Schwäche zu zeigen

Prof. Harald Gündel: Ärzte neigen zur Erschöpfung

