DGU-Präsident Professor Oliver Hakenberg

„Druck aus dem System nehmen!“

Zum Start des Urologenkongresses am 18. September schaut DGU-Präsident Professor Oliver Hakenberg kritisch auf so manche Entwicklung im deutschen Gesundheitswesen.

Von Thomas Meißner

Ärzte Zeitung: Herr Professor Hakenberg, im Vorfeld des Kongresses haben Sie ein Gefühl der Entfremdung vom Arztberuf bei vielen Ärzten beschrieben. Sie selbst schauen auf Jahrzehnte Berufserfahrung zurück. Sind sie noch gerne Arzt?

Professor Oliver W. Hakenberg © Danny Gohlke

Professor Oliver Hakenberg: Grundsätzlich ja. Aber viele Dinge – und ich spreche an dieser Stelle als Krankenhausarzt – laufen nicht gut.

Der Beruf ist in vieler Hinsicht schwieriger geworden. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben wir in den Krankenhäusern eine weitere, enorme Arbeitsverdichtung erlebt, verbunden mit hohem bürokratischem Aufwand. Der Druck, kosteneffizient zu arbeiten, hat weiter zugenommen. Hinzu kommt die regulatorische, teils pseudoregulatorische Bürokratie. Ich nenne die Zertifizierungen für spezifische Leistungen, jeweils verbunden mit einem immensen Arbeitsaufwand bei teils sehr überschaubarem Nutzen.

Ein weiteres Ärgernis ist der regelmäßige Streit mit den Krankenkassen um angeblich nicht korrekte DRG-Abrechnungen, die von teils fachfremden Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) innerhalb von Minuten und allein anhand der Aktenlage angezweifelt werden.

Wenn Sie heute einen Schalter umlegen könnten, was wäre morgen anders im Arbeitsalltag?

Hakenberg: Ich würde versuchen, diesen stetig hohen Druck aus dem System der Krankenhausversorgung herauszunehmen. Dazu, meine ich, müssten wir unter anderem noch einmal neu über das DRG-System nachdenken.

Sie machen mit Ihrem Kongressmotto das Spannungsfeld von Medizin, Maschine und Wirtschaft zur Menschlichkeit auf. Wie können medizinischer Fortschritt und Menschlichkeit zusammengebracht werden?

Hakenberg: Ich finde, das ist per se gar kein Problem. Allerdings dürfen wir unter Fortschritt nicht allein Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verstehen. Fortschritt bedeutet: bessere Operationsmethoden, bessere Medikamente, höhere Heilungsraten. Mit der Krankenhausverwaltung hat das herzlich wenig zu tun.

Das Thema Organspende hat ganz wesentlich das Jahr 2018 bestimmt. Wie geht es jetzt weiter?

Hakenberg: Die DGU hat sich bereits Anfang 2018 für die Widerspruchslösung stark gemacht. Mehrere Fachgesellschaften hatten sich dem angeschlossen und wir waren sehr froh, dass der Bundesgesundheitsminister dies aufgegriffen hat.

Anfang dieses Jahres haben wir alle Bundestagsabgeordneten persönlich angeschrieben und unsere Argumente noch einmal dargelegt. Wir hoffen, dass sich eine Mehrheit dafür entscheidet. Denn die Widerspruchslösung würde das Angebot an transplantationsfähigen und qualitativ guten Organen deutlich erhöhen.

Wird es nicht immer einen relativen Organmangel geben und brauchen wir künftig nicht andere Lösungen, um Patienten mit Organversagen zu behandeln?

Hakenberg: Keine Frage! Leider sind Xenotransplantation, Tissue Engineering oder anderes bislang nicht mehr als Visionen. In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren wird das Problem damit nicht gelöst werden.

Die DGU macht sich ja für die HPV-Impfung bei Jungen stark. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen angesichts der enttäuschenden Impfquoten bei Mädchen und jungen Frauen?

Hakenberg: Da brauchen wir einen langen Atem. Das Kritisieren, Zögern und Zaudern, obwohl der Nutzen klar auf der Hand liegt, scheint mir typisch deutsch zu sein. Wenn ich Zervixkarzinome verhindern kann, ist das doch ein Riesengeschenk! Der Nutzen für Jungen mag im Vergleich zu Mädchen geringer sein, aber auch bei ihnen ließen sich mit der HPV-Impfung kondylomatöse Erkrankungen, das Peniskarzinom oder Analkarzinome zum Teil verhindern.

Ist die Diskussion um Impfpflichten hilfreich?

Hakenberg: Wenn es offenbar schon eine Zumutung ist, von Bürgern zu verlangen, Ja oder Nein zur Organspende zu sagen, werden wir kaum eine Impfpflicht durchsetzen können. Von Impfpflicht zu sprechen, finde ich kontraproduktiv. Für viele Bürger stehen die individuellen Persönlichkeitsrechte gegenüber dem Nutzen für die Gemeinschaft hierzulande stark im Vordergrund. In anderen Ländern ist man da wesentlich robuster: In Australien werden einfach alle geimpft – und fertig.

Die HPV-Infektion gilt bekanntlich als ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Peniskarzinomen. Beim diesjährigen Kongress soll die erste S3-Leitlinie zu diesem Thema vorgestellt werden. Die Datenlage gilt als kritisch. Wie lassen sich daraus gesicherte Empfehlungen ableiten?

Hakenberg: Die Seltenheit der Krankheit bedingt, dass nur wenige große Studien existieren. Aber die Datenlage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die Teilamputation des Penis wird vielfach noch als Standard praktiziert – davon müssen wir wegkommen.

Sie und andere setzen sich in Publikationen für eine möglichst organschonende Therapie ein. Tritt das Erfolgskriterium Lebensqualität gegenüber den Kriterien Rezidivrate und Gesamtüberleben in den Vordergrund?

Hakenberg: Hart formuliert: Ja! Ich habe noch gelernt, Peniskarzinome mit einem Sicherheitsabstand von 2 cm tumorfreien Gewebes zu resezieren. Heute sagen wir: 1 mm Sicherheitsabstand reicht aus! Denn ein Lokalrezidiv kann ohne wesentlichen Verlust an Lebenserwartung noch einmal operiert werden. Deshalb ist der Weg, organschonend zu behandeln, gangbar.

Kommen die Männer heute vergleichsweise früher zum Arzt?

Hakenberg: Manche Männer, typischerweise um die 60 Jahre alt, kommen mit einem kleinen roten Fleck, bei anderen haben blumenkohlartige Gewächse bereits die gesamte Eichel erfasst. Manchmal sehen wir übrigens auch junge Männer mit Peniskarzinomen.

Künstliche Intelligenz ist das heiß diskutierte Thema der letzten Monate. Wo sehen Sie Anwendungen in der Urologie?

Hakenberg: Ich finde es problematisch, dass jeder etwas anderes unter Künstlicher Intelligenz versteht. Die Anwendungsgebiete sind noch sehr eingeschränkt. Ein Beispiel ist die computergestützte Auswertung histologischer oder auch bildgebender Befunde. Für das Fach Urologie sehe ich aktuell keine Anwendungen.

Könnten Kommunikationsanwendungen dazu beitragen, den Druck im Gesundheitssystem, den Sie anfangs erwähnten, herauszunehmen?

Hakenberg: Vielleicht ist das so. Digitale Patientenakten, die Analyse von Texten, allgemein gesagt: zeitsparende Werkzeuge könnten das vielleicht bewirken. Das müssen wir sehen.

Wie wird das Thema beim Kongress behandelt?

Hakenberg: Ich gehe davon aus, dass die Diskussion relativ kritisch verlaufen wird. In einer Forumssitzung werden Pathologen, Radiologen und Urologen Beiträge zu Prozessoptimierung, Big Data, Histodiagnostik oder Chirurgie 4.0 liefern, aber auch zu ethischen Herausforderungen.

Professor Hakenberg, im Vorfeld des Kongresses haben Sie die Frage aufgeworfen: Brauchen wir für jede Diagnose eine Zweitmeinung? Brauchen wir die?

Hakenberg: Der Gesetzgeber hat erst 2019 ein organisiertes Zweitmeinungsverfahren gestartet. Die DGU praktiziert seit mehr als zehn Jahren ein onlinebasiertes kostenfreies Zweitmeinungsverfahren für Patienten mit Hodentumoren. Wir haben gesehen, dass jede fünfte Zweitmeinung die Therapieplanung verbessert hat.

Prinzipiell benötigen wir die Zweitmeinung für therapeutische Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen. Wir brauchen sie auch bei pathologischen Befunden, denn wir sehen regelmäßig unterschiedliche Beurteilungen histologischer Karzinombefunde. Auch für das Peniskarzinom werden wir in ein weiteres Zweitmeinungsverfahren starten.

Ein neues Format beim diesjährigen DGU-Kongress ist „Urologie trifft...“ Was soll dort passieren?

Hakenberg: Kongressbesucher werden dort Vertreter jener Fachgebiete treffen, mit denen wir im Alltag viel zu tun haben: Pathologen, Radiologen, Nuklearmediziner, Gynäkologen und Nephrologen. Im Alltag ergeben sich aus diesen Kontakten teils unterschiedliche Sichtweisen auf Patienten und die jeweiligen Krankheiten. Wir haben Forumssitzungen konzipiert, in denen sich sowohl Urologen als auch Vertreter der genannten Fachgebiete zur Diagnostik und Therapie äußern werden.

In der Nephrologie-Sitzung wird es zum Beispiel um die IgA-Nephritis gehen und die Frage, ob diese Krankheit in der urologischen Praxis nicht häufig übersehen wird. Oder: Welche Steinmetaphylaxe bringt etwas? In der Nuklearmedizin-Sitzung geht es um die Prostatakarzinomtherapien mit Radioliganden oder die Aussagekraft von Skelettszintigrafien in Bezug auf Metastasen, in der Radiologie-Sitzung um die MRT der Prostata oder Ganzkörper-MRT.

Professor Hakenberg, die Leitlinie zum Prostatakarzinom wird inzwischen alle zwei Jahre aktualisiert. Sind die Veränderungen in dieser Geschwindigkeit überhaupt umsetzbar?

Hakenberg: Die Veränderungen beim Prostatakarzinom sind derzeit rasant. Alle paar Monate werden neue, große Therapiestudien publiziert, gerade was das kastrationsresistente Prostatakarzinom angeht. Insofern veralten manche Empfehlungen sehr schnell.

Andererseits sind wir angesichts des gigantischen Aufwandes einer solchen Leitlinie gar nicht in der Lage, alle drei Monate die Leitlinie zu aktualisieren. Updates alle zwei Jahre sind bereits ziemlich gut. An allen Kongresstagen in Hamburg werden Veranstaltungen geboten, die die gesamte Breite der aktuellen Leitlinien abdecken.

Dazu gehören auch mehrere Veranstaltungen zum lokal begrenzten Prostatakarzinom. Warum ist die Haltung der DGU zu fokalen Therapien so zurückhaltend?

Hakenberg: Mit den fokalen Therapien wird ein Heilsversprechen abgegeben, für das bislang keine Belege vorliegen. Die Beschreibung als „lokal begrenzt“ bedeutet ja nicht, dass da nur ein Herd ist. Die allermeisten Prostatakarzinome treten multifokal auf.

Fokale Therapien adressieren nur einige dieser Herde, andere kleine Herde bleiben unbehandelt. Das Gesamtkrankheitsgeschehen wird also gar nicht beeinflusst. Beispiel Radiofrequenzablation: Es wird ein Herd eliminiert, der PSA-Wert sinkt und was sich im Rest der Prostata tut, weiß man nicht. Und was dann weiter geschieht, ist meist unklar.

Professor Hakenberg, vielen Dank für das Gespräch!

Professor Oliver W. Hakenberg Derzeitige Position: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) 2018/19, Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Rostock

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) 2018/19, Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Rostock Werdegang: Medizinstudium in Kiel und Adelaide (Australien), 1988 Promotion, 1986 – 88 Arzt am Deutschen Krankenhaus in Peshawar (Pakistan), Facharztausbildung an der Uniklinik Freiburg, 1994 – 1996 Flinders Medical Centre in Adelaide (Australien), ab 1997 Oberarzt und leitender Oberarzt, Uniklinikum Dresden, 2002 Habilitation, seit 2006 Uni Rostock

Medizinstudium in Kiel und Adelaide (Australien), 1988 Promotion, 1986 – 88 Arzt am Deutschen Krankenhaus in Peshawar (Pakistan), Facharztausbildung an der Uniklinik Freiburg, 1994 – 1996 Flinders Medical Centre in Adelaide (Australien), ab 1997 Oberarzt und leitender Oberarzt, Uniklinikum Dresden, 2002 Habilitation, seit 2006 Uni Rostock Engagement: 2010 – 2016 Generalsekretär der DGU, Mitglied der Steuergruppen der Leitlinien zum Prostatakarzinom und Harnblasenkarzinom, Koordination der Leitlinie zum Peniskarzinom

