Daten zu "hidden homosexuals"

Welchen Sex haben deutsche Männer mit 45?

Eine Studie zum Sexualverhalten von Männern macht auffällige Diskrepanzen erstmals statistisch sichtbar. So leben viele Homosexuelle mit Frau und Kindern.

Sechs Prozent der Befragten sahen sich als homosexuell, schliefen aber mit Frauen. © nemke / Getty Images / iStock

MÜNCHEN. 12.354 Männer im Alter von 45 Jahren haben für eine Studie der Technischen Universität München (TUM) über Sex gesprochen. Die Studie macht nach Angaben der TUM dabei einige Diskrepanzen erstmals statistisch sichtbar: So hatten etwa zehn Prozent der homosexuellen Männer in den letzten drei Monaten Sex mit einer Frau. Rund sechs Prozent waren "hidden homosexuals", die sich selbst als homosexuell sahen, Sex aber nur mit Frauen hatten und häufig verheiratet waren (Sex Med 2018; online 28. September).

Über zwei Jahre hinweg befragten die Ärzte um Professor Kathleen Herkommer von der TUM Männer in Düsseldorf, Hannover, Heidelberg und München unter anderem über ihre erste sexuelle Erfahrung, ihre sexuelle Orientierung, die Anzahl ihrer Partnerinnen und Partner und ihre sexuellen Praktiken.

Findungsphase als junger Erwachsener

Unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung machten die Männer ihre ersten sexuellen Erfahrungen im Alter von etwa 18 Jahren – mit Frauen. Erst im Durchschnitt zwei Jahre später hatten einige auch sexuelle Kontakte zu Männern – unabhängig von ihrer in der Studie angegebenen Orientierung. "Es handelt sich dabei wohl um eine Findungsphase, in der sexuell Unterschiedliches ausprobiert wird", wird Herkommer in der Mitteilung zitiert.

Die Studie beinhaltete auch Fragen zur Art des Geschlechtsverkehrs, den die Männer in den letzten drei Monaten hatten. Der vaginale Sex lag bei heterosexuellen Männern deutlich auf Platz 1 (98 Prozent), gefolgt von oralem Sex, den knapp 60 Prozent ausübten.

Diese Form des Sexes wurde von homosexuellen Männern (91 Prozent) am häufigsten praktiziert, weitaus weniger häufig Analverkehr (64 Prozent). Jeder zehnte homosexuelle Mann hatte in den letzten drei Monaten Geschlechtsverkehr mit Frauen. Ähnlichen Studien aus Australien, Belgien oder den USA hatten diese Abweichung von sexueller Orientierung und Sexualverhalten bisher nicht gefunden, berichtet die TUM.

Bis zum 45. Lebensjahr hatte der Großteil (98 Prozent) der heterosexuellen Männer mit bis zu zehn unterschiedlichen Menschen Sex. Etwa ein Drittel der bisexuellen und knapp die Hälfte der homosexuellen Männer waren sexuell deutlich aktiver: Sie hatten mehr als 30 unterschiedliche Sexualpartner und -partnerinnen.

Im Alter von 45 waren über drei Viertel der heterosexuellen Männer zwischen fünf und zehn Jahren mit ihrer Partnerin zusammen, auch über die Hälfte der homo- und bisexuellen Männer war in einer festen und langjährigen Partnerschaft. Knapp 70 Prozent der heterosexuellen Männer waren verheiratet, 80 Prozent waren Vater geworden.

Auffällige Diskrepanzen zwischen der angegebenen sexuellen Orientierung und der gelebten Sexualität zeigten sich vor allem bei den Homosexuellen. "Wir haben eine Gruppe gefunden, die ihre Homosexualität zwar kennen, diese aber nicht ausleben, sondern ein rein heterosexuelles Leben führen und geführt haben – häufig mit Ehefrau und Kindern. Es gibt Hinweise, dass eine solche Diskrepanz zu psychischen Problemen führen kann", so Herkommer. Es habe bereits Hinweise gegeben, dass es diese Gruppe gibt. "Wir konnten es jetzt erstmals wissenschaftlich beweisen." (eb)

