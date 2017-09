Ärzte Zeitung online, 06.09.2017 1

Multimedial beraten

Online-Modul informiert Ärzte und COPD-Patienten

"COPD. Na und?" Das würden gerne die meisten Betroffenen sagen. Tatsächlich steht oft die Sorge vor akuten Verschlechterungen im Vordergrund. Ein neues Web-Modul liefert nun Ärzten wie Patienten hilfreiche Tipps.

Ein moderner Weg, um Patienten über COPD zu informieren: Das neue Webmodul arbeitet mit Vidoes, Podcasts, Checklisten und Downloadmaterialien.

NEU-ISENBURG. Das multimediale Modul "COPD. Na und?" auf www.aerztezeitung.de/copd-na-und stellt den COPD-Patienten Manfred, 59 Jahre, und seine Krankheitsgeschichte in den Mittelpunkt. Wie erging es ihm mit der Diagnose? Was tun, wenn trotz Inhalation bei geringster körperlicher Anstrengung die Puste wegbleibt und die Exazerbation schlimmer wird? Wie lässt sich dennoch alles in den Griff bekommen?

Eingebettet in die Geschichte von Manfred sind Videos, Tonspuren, eine Checkliste, Informationen rund um die Erkrankung COPD. Einfache Symbole kennzeichnen dabei, welche Infos speziell für Ärzte und welche sowohl für Ärzte als auch für Patienten erstellt worden sind. Gezeigt wird dabei u. a. die richtige Inhalationstechnik, es gibt Infos zu wichtigen Maßnahmen wie Raucherentwöhnung und Sport – oft auch zum Download – und ebenso Tipps zur Ernährung, etwa speziell für "Leichtgewichte". (eb)