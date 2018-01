Ärzte Zeitung online, 08.01.2018 1

Programm 2018

Neue Fortbildungsangebote für Diabetesfachkräfte

BERLIN. Auch 2018 bietet die VDBD AKADEMIE für Diabetesberater/-innen und andere Gesundheitsfachkräfte im Bereich Diabetes und assoziierter Erkrankungen eine große Auswahl an Fortbildungen. Die Themenpalette reicht von Diabetestechnologie über Ernährung, Kommunikation, Suchtverhalten bis hin zu COPD.

Insgesamt werde das Fortbildungsprogramm 18 Themen umfassen, teilweise mit mehreren Terminen an zentralen Standorten im gesamten Bundesgebiet, so Dr. Gottlobe Fabisch, Geschäftsführerin und Leiterin der VDBD AKADEMIE, in einer Mitteilung zum neuen Fortbildungsprogramm 2018. Die Seminare decken die beiden Krankheitsbilder Typ-1- und Typ-2-Diabetes in verschiedenen Lebenssituationen ab und reichen deshalb von "Diabetes mellitus und Schwangerschaft" über "Diabetes Typ 1 und Adoleszenz" bis hin zu "Der geriatrische Patient".

Die VDBD AKADEMIE hat auch neue Formate ins Programm aufgenommen, die über den Tellerrand der Diabetologie hinausgehen, etwa den Train-the-Trainer COPD, mit dem ein Trainerzertifikat für eine Patientenschulung zur COPD erworben werden kann. (eb)

