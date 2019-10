Ärzte Zeitung online, 04.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Diabetes

DDG-Herbsttagung Anfang November in Leipzig

LEIPZIG. Am 8. und 9. November findet in Leipzig die Herbsttagung der DDG statt (Infos: www.herbsttagung-ddg.de). Unter dem Motto „Diabetes – mitten im Leben“ sind im Kongresszentrum viele praxisorientierte Sektionen, Symposien und Workshops geplant, betont Tagungspräsident Dr. Nikolaus Scheper aus Marl in NRW in seinem Grußwort.

Die Schwerpunkte der Tagung reichen von zuckerkranken Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld über Diabetestechnologie und Ernährung im Spannungsfeld der Empfehlungen bis hin zu Hygiene in Praxis und beim Selbstmanagement sowie Multimorbidität und Diabetologie-Ausbildung. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich