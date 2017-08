Eine Jahrhundert-Chance oder anmaßendes Gottspielen?

Fundamentale Lösung für schwere Leiden

Krankheiten wie Krebs und Alzheimer genießen weder Bestandsschutz, noch sind sie schützenswerte Kulturgüter. Wenn wir solche Leiden in naher Zukunft mit einem risikoarmen Keimbahneingriff loswerden können, sollten wir das auch tun.

Wer würde nicht gerne ein kleines Stück DNA umschreiben lassen, um anschließend ohne Krebs und Alzheimer alt zu werden? Sofern der Eingriff ohne Gefahr möglich ist, hätten wohl die meisten Menschen nichts gegen ein solches Angebot.

Spätestens wenn die ersten braungebrannten Hundertjährigen fröhlich am Strand entlangjoggen, dürfte es kaum noch jemanden geben, der dagegen moralische Bedenken ins Feld führt. Warum auch? Schließlich manipuliert der Mensch schon seit Jahrtausenden durch Züchtung die Gene von Pflanzen und Tieren, weshalb sollte er da vor sich selbst haltmachen, sobald er genetische Eingriffe präzise steuern kann?

Bislang war jedoch genau das nicht möglich, auch wusste bis vor kurzem niemand, an welchen genetischen Stellschrauben zu drehen ist, um etwa gesünder und älter zu werden. Beides hat sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert.

Wir wissen immer besser, wo wir ansetzen müssen, und seit diesem Sommer auch wie. Das Versprechen eines langen und gesunden Lebens ist längst nicht mehr Science Fiction.

Leben ohne Alzheimer bereits möglich

Auf dem Weg zum "Wie" hat der Zellbiologe Dr. Shoukhrat Mitalipov eine wichtige Hürde genommen: Ihm ist es erstmals gelungen, mit der noch jungen CRISPR-Cas-Methode einen Gendefekt in befruchteten Eizellen zu korrigieren.

Aus 42 von 58 Eizellen wuchsen gesunde Embryonen ohne erblich bedingte Kardiomyopathie heran – diese Embryonen wurde natürlich nicht implantiert. Der Forscher konnte aber eines zeigen: Das als "Genschere" bekannte Werkzeug funktioniert auch in menschlichen Eizellen überraschend gut.

Wir könnten unsere Nachkommen nun sehr gezielt und fast in jeder beliebigen Weise genetisch verändern. Natürlich fehlt noch der Beweis, dass die Methode sicher ist und nicht zu unerwünschten Veränderungen an anderen Stellen in der DNA führt.

Doch auch hier dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis dieser Nachweis im Tierversuch gelingt. Bis dahin – und darüber besteht ein einhelliger Konsens – sollte es verboten sein, genveränderte menschliche Embryonen auszutragen.

Gen-Editing macht nicht immer Sinn

Doch wo würde das Gen-Editing überhaupt Sinn machen? Mitalipov hat einen Genfehler korrigiert, dazu ist jedoch kein Gen-Editing nötig. Ein Gendefekt wird nur an die Hälfte der Nachkommen weitergegeben.

Embryonen ohne den Defekt lassen sich per Präimplantationsdiagnostik erkennen und anschließend implantieren, dieses Verfahren ist längst etabliert. Das Argument, Gen-Editing wäre hilfreich, um Erbkrankheiten zu verhindern, ist also Unsinn.

Anders sieht es aus, wenn es um ein langes und gesundes Leben geht. Hier müssen nicht schädliche Erbinformationen gelöscht, sondern vorhandene "optimiert" werden. Und das klappt nur per Gen-Editing.

Interessant ist etwa eine Entdeckung, die Forschern vor fünf Jahren in Island gelang: Sie fanden eine Punktmutation, die vor Alzheimer und geistigem Abbau im Alter schützt. Die Mutation reduziert das Alzheimerrisiko um 80%.

Findet sich die Veränderung sowohl im mütterlichen als auch väterlichen Chromosomensatz, könnte das Risiko gegen Null gehen. Den Schutzfaktor in einen Embryo einzubauen, wäre für Mitalipov wohl ein Kinderspiel.

Wir haben also den Schlüssel längst in der Hand, um Alzheimer und andere Krankheiten aus der menschlichen Population zu verbannen. Genau das ist die eigentliche Sensation.

Gute Tipps könnten uns auch Exkanzler Helmut Schmidt und die älteste Frau der Welt geben: Beide qualmten bis ins hohe Alter, ohne Krebs zu bekommen. Jeanne Louise Calment gab das Rauchen erst mit 119 Jahren auf – nachdem sie 98 Jahre am Glimmstängel hing.

Sie muss ein phänomenales DNA-Reparatursystem gehabt haben. Auch die dafür zuständigen Gene hätten wohl die meisten Menschen gerne.

Enorme Möglichkeiten

Zumindest künftigen Generationen könnten wir ein solches Angebot bald unterbreiten. Doch sollten wir das? Wäre es ein moralisches Angebot? In der in Deutschland stets reflexartig aufbrandenden Kritik an Genexperimenten geht es nur vordergründig um die Sicherheit – es muss nicht ständig betont werden, dass keine Genveränderungen bei Menschen vorgenommen werden dürfen, solange die Konsequenzen nicht absehbar sind.

Die Versuche von Mitalipov und anderen dienen aber gerade dem Ziel, Absehbarkeit herzustellen. Was soll also daran "gesellschaftsvergessen" sein, wie es, Professor Christiane Woopen vom Deutschen Ethikrat formuliert hat

Mit diesem Adjektiv wären wohl eher Bemühungen zu beschreiben, eine Forschung auszubremsen, die fundamentale Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme liefert.

In Kommentaren zu Mitalipovs Arbeit klammern sich Menschen, die keine Sekunde zögern würden, ihren entzündeten Wurmfortsatz zu entfernen, an romantische Vorstellungen von schweren Krankheiten als Prüfungen, die zum Menschsein gehören, oder an eine menschliche DNA, die als gottgegeben und unantastbar gilt, als ob der Rest der Schöpfung weniger heilig wäre. Das ist, gelinde gesagt, äußerst scheinheilig.

Sicher, die enormen Möglichkeiten, die sich nun bieten, machen auch Angst. Die Menschheit betritt Neuland, wenn sie ihre eigene Evolution in die Hand nimmt. Eine gesunde Angst wird uns hoffentlich vor der einen oder anderen Dummheit bewahren. Sie sollte uns aber nicht daran hindern, zu neuen Ufern aufzubrechen.