Neue Kriterien für Ärzte

Wann Lawinenopfer wiedererwärmt werden sollen

Eine internationale Studie hat Kriterien definiert, damit Ärzte die Überlebenschancen von Lawinenopfern richtig einschätzen.

Rettung von Lawinenopfern: Für eine Studie waren die Daten von 103 Verunglückten ausgewertet worden, um Hinweise zur optimalen Reanimation zu erhalten. © Florian Ertl / Fotolia

BOZEN. Lawinenopfer, die unterkühlt und mit Herz-Kreislauf-Stillstand die Klinik erreichen, sind für Ärzte oft schwierig einzuschätzen: Ist der Erstickungstod eingetreten oder besteht bei richtiger Wiedererwärmung eine realistische Aussicht, dass der Patient überlebt?

Die korrekte Ersteinschätzung ist wichtig: Sie ermöglicht das Überleben derjenigen, die gerettet werden können und verhindert, dass wertvolle medizinische Ressourcen für unrettbare Fälle aufgewendet werden.

Ärzte des Forschungszentrums Eurac Research haben deshalb gemeinsam mit Kollegen aus Europa und den USA neue Richtwerte für die Körpertemperatur und die Konzentration von Kalium im Blutserum ermittelt, die Anhaltspunkte für die ärztliche Entscheidung bieten (Resuscitation 2019; 139:222–229).

Bei der Körpertemperatur ist dieser Richtwert 30 Grad: Keines der in die Studie aufgenommenen Lawinenopfer mit Herz-Kreislauf-Stillstand, bei dem die Körpertemperatur 30 Grad überstieg, wurde je erfolgreich wiedererwärmt. Zudem sollte das Serumkalium nicht über 7 mmol / L liegen.

Daten von 103 Lawinenopfern ausgewertet

In der Studie wurden die Daten von 103 Lawinenopfern analysiert, die zwischen 1995 und 2016 mit Herz-Kreislauf-Stillstand in sieben große Krankenhäuser in Europa eingeliefert worden waren, berichtet Eurac Research.

Von den 103 Verunglückten waren 61 wiedererwärmt worden, doch nur 10 Prozent überlebten; in den anderen Fällen war also nicht die Unterkühlung die Ursache für den Kreislaufstillstand, sondern das Ersticken in der Lawine oder ein Trauma.

Gerade weil Wiedererwärmung nur bei einem geringen Anteil solcher Fälle die Rettung bedeutet, personell und technisch jedoch sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden ist, „braucht man strenge und verlässliche Selektionskriterien“, wird Studienautor Professor Hermann Brugger in der Mitteilung zitiert.

Zwar gebe es bereits Richtlinien für die erste Triage von Lawinenopfern direkt am Lawinenfeld, diese hätten allerdings nur geringe wissenschaftliche Evidenz, heißt es in der Mitteilung.

Für Kliniken hingegen seien Kriterien mit einem hohen Evidenzniveau erforderlich, um den Einsatz der Herzlungenmaschine zu rechtfertigen. Genau hier liege die Bedeutung der Ergebnisse. (eb)

